NICOLE GRIMAUDO È FRANCESCA/ La bella chef pronta a sedurre il proprio prof?

Nicole Grimaudo è Francesca in Immaturi – La serie dopo aver riabbracciato l’amato Stefano, viene rapita dal fascinoso professore Daniele (Daniele Liotti). È colpo di fulmine?

19 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Immaturi - La serie

Nella prima puntata di Immaturi – La serie, andata in onda la scorsa settimana, Francesca interpretata dalla bravissima Nicole Grimaudo, ha ricevuto una strana lettera da parte del Ministero dell’Istruzione con la quale viene informata che il suo esame di maturità, sostenuto circa venti anni prima, deve essere ripetuto per via di una irregolarità riscontrata in un membro della Commissione. Sembra essere uno scherzo di cattivo gusto ma purtroppo non è così. Francesca che nell’ultimo periodo stava frequentando un gruppo di sostegno per vincere la sua dipendenza dal sesso, si ritrova a distanza di due decenni nuovamente dietro ai banchi di scuola. Lei, chef di successo, è così costretta a gestire le lezioni scolastiche e le impellenze lavorative tra cui le scelta di nuovi cuochi per il suo ristorante stando attenta che non siano eccessivamente affascinanti. Questo pasticcio però permette a Francesca di ritrovare vecchi amici tra cui Stefano, per il quale ai tempi del liceo aveva una cotta ma che ora è diventato un prete. Inoltre, sta per ricadere nelle sue vecchie tentazioni uscendo con uno dei suoi nuovi cuochi ma a salvarla ci ha pensato il suo tutor.

DANIELE FA BRECCIA NEL CUORE DI FRANCESCA

Dunque Francesca ha ritrovato a scuola i suoi vecchi amici del tempo del liceo tra cui l’affascinante Stefano per il quale ha avuto una cotta. Purtroppo per lei Stefano è diventato un prete. Basterà questo a fermare gli impulsi sentimentali e sessuali di Francesca perennemente alla prese con la sua dipendenza col sesso? In questa seconda puntata di Immaturi ci saranno tanti intrecci d’amore tra i banchi di scuola ma non solo. Intrecci che per il momento non dovrebbero riguardare la bella Francesca che con il sogno che a questo punto sembra irrealizzabile di avere una love story con Stefano, si ritroverà davanti al proprio ristorante a soccorrere l’affascinante professore Daniele (Daniele Liotti), vittima di un aggressione da parte di due delinquenti. Il professore proverà a minimizzare l’accaduto e nel cuore di Francesca sembra poter esserci spazio anche per lui. Probabile che Francesca possa cercare di sedurre il bel professore.

