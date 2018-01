PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 19 gennaio 2018 : Bilancia in disparte, svolta per il Cancro

Oroscopo di Paolo Fox, oggi venerdì 19 gennaio 2018: previsioni segno per segno. Momento di grande svolta per il Cancro, difficoltà invece per la Bilancia. Quale saà il segno più fortunato?

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 19 GENNAIO 2018

Ora invece andiamo a vedere l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nei particolari. Lo faremo andando ad analizzarlo segno per segno, partendo da Ariete e Sagittario. L'Ariete negli ultimi giorni è probabile che abbia avuto delle difficoltà dal punto di vista fisico. L'emozione predominante in questi giorni è un pò di rabbia e nervosismo, sia contro sé stessi che anche un pò verso gli altri. Questo è dovuto a una mancata realizzazione di alcune cose che si sperava di portare a termine. Questo mese di gennaio è partito in maniera un pò pesante, anche se si prevede cambiamenti alla fine del mese. Ci saranno comunque piccoli successi, forse per attività non a tempo pieno, o lavori part time. Il Sagittario tra stasera e domani sta attento allo stato fisico, perché potrebbe sentirsi un pò più stanco. Se non vuole effettuare sempre le stesse cose si deve cercare di trovare una via alternativa.

MOMENTO DI SVOLTA PER IL CANCRO, SEGNI IN CRESCITA

Voltiamo pagina e muoviamoci verso i segni in crescita seguendo l'oroscopo a LatteMiele del noto astrologo Paolo Fox. Il weekend sarà decisamente positivo per i nati sotto il segno dei Gemelli. Se si vuole qualcosa di importante questo è il momento per prendere delle decisioni sia dal punto di vista professionale che da quello sentimentale. Si deve fare attenzione però che al fianco ci sia una persona che prova un sentimento reale. Si deve cercare di essere più tranquilli e di godersi questi giorni cercando anche di divertirsi. Svolta in arrivo per il Cancro che potrebbe avere un netto miglioramento della vita. L'inizio della settimana è stato piuttosto problematico, denso di preoccupazioni. Ora però le cose stanno andando decisamente meglio, con la voglia di trovare una risposta già nell'immediato. Se negli ultimi giorni ci sono stati un po' di scontri ora è il momento di trovare le risposte che mancano da tempo.

BILANCIA IN DISPARTE, SEGNI IN CALO

Partiamo con l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 19 gennaio 2018, dai segni che si possono considerare in calo. I nati sotto il segno dell'Ariete devono stare attenti sempre a un Saturno dissonante che determina comunque la presenza di alcuni problemi reali. Quindi bisogna fare attenzione. Il Toro da mercoledì ha vissuto qualche giorno di grande confusione, la Luna dissonante può regalare qualche complicazione difficile da superare. Lo stato d'animo non è dei migliori e servirebbe cercare di vivere le cose con un po' più di tranquillità rispetto al passato. La Bilancia si sente messa da parte, stanca e un po' appannata. Spesso però si rischia di farsi prendere dalla confusione e questo è sempre un modo sbagliato di interpretare le cose. L'importante sarà cercare di trovare la felicità invece di farsi prendere dalle preoccupazioni. Nelle prossime ore potrebbe accadere anche qualcosa di importante.

