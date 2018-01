PITCH BLACK/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel e Radha Mitchel (oggi, 19 gennaio 2018)

Pitch Black, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 19 gennaio 2018. Nel cast: Vin Diesel, Radha Mitchel e Cole Hauser, alla regia David Twohy. La trama del film nel dettaglio.

19 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film fantascientifico in seconda serata su Italia 1

NEL CAST VIN DIESEL

Pitch Black, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 23.00. Una pellicola d'azione e fantascientifica che è stata interpretata dall'attore statunitense Vin Diesel. La pellicola è stata diretta nel 2000 da David Twohy, noto attore cinematografico americano che ha diretto anche i due sequel successivi. Pitch Black, infatti, altro non è che il primo capitolo della famosa saga cinematografica dedicata a Richard Riddick che è proseguita con The Chronicles of Riddick e Riddick, entrambi con Vin Diesel come interprete principali. La realizzazione di Pitch Black è nata senza pretese e con un budget davvero molto basso. Nonostante ciò la pellicola è riuscita a conquistare il cuore di milioni di fan in giro per il mondo, diventando in breve tempo un film di culto per gli amanti del genere fantascientifico.

PITCH BLACK, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

Il velivolo aerospaziale Hunter-Gratzner, è in viaggio per riportare sul pianeta Tangea il suo equipaggio composto da 40 individui. Dopo circa cinque mesi di tragitto, la navicella si scontra con una cometa. L'impatto è terrificante e provoca la morte di diverse persone, compreso il comandante. Nel frattempo l'Hunter-Gratzner finisce per atterrare rovinosamente su un pianeta non identificato. La fase di atterraggio è talmente violenta da causare la morte di gran parte dell'equipaggio e solo dieci persone riescono a sopravvivere. Tra questi c'è anche Richard Riddick, un pericoloso criminale che al termine del viaggio avrebbe dovuto scontare una lunga detenzione in carcere. Riddick riesce a fuggire ed a sganciarsi dal resto del gruppo che, nel frattempo, tenta di ispezionare il pianeta credendolo in un primo momento deserto e privo di qualsiasi forma di vita. Riddick li osserva e li stuzzica nel tentativo di spaventarli. Poco dopo i superstiti dell'Hunter-Gratzner fanno una terribile scoperta. Il pianeta è infatti abitato da creature aliene assetate di sangue e sensibili alla luce del sole. Proprio per questo motivo vivono nel sottosuolo.

© Riproduzione Riservata.