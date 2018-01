Paola di Benedetto/ Isola dei Famosi 2018, partecipazione a rischio: sparito il passaporto, per mano di chi?

Paola di Benedetto dovrà dire addio all'Isola dei Famosi 2018? La naufraga lascia l'Italia senza passaporto o qualcuno glielo ha nascosto? Ecco il primo mistero della nuova edizione

19 gennaio 2018 Redazione

Paola di Benedetto, Isola dei Famosi 2018

Primo stop in arrivo per l'Isola dei Famosi 2018? Il programma prenderà il via solo il 22 gennaio prossimo ma, a quanto pare, una naufraga è già sotto accusa. Nel cast di questa nuova edizione del reality show di Canale 5 c'è anche la bella e sexy Paola di Benedetto, il pubblico Mediaset la conosce perché già volto, e non solo, di Ciao Darwin, dove ha fatto la Madrea Natura, e di Colorado, dove è presente nel corpo di ballo, ma cosa avrà combinato per mettere in crisi addirittura la produzione del reality show di Canale 5? A quanto pare la sua presenza è a rischio per via di quello che possiamo definire un vero e proprio mistero o, semplicemente, per un colpo di testa di uno dei suoi colleghi che, molto probabilmente, ha fatto sparire il suo passaporto. Ebbene sì, dopo essere partita dall'Italia per raggiungere l'altra parte del mondo, la bella Paola è finito con le spalle al muro.

NIENTE HONDURAS PER PAOLA DI BENEDETTO?

A lanciare lo scoop è il settimanale Spy che riporta la notizia secondo la quale, la naufraga sarebbe arrivata in loco senza il passaporto al seguito. Attraverso i suoi profili social, Spy svela che il reality condotto da Alessia Marcuzzi ha già perso uno dei suoi concorrenti ovvero proprio la Di Benedetto. Secondo il settimale sembra proprio che l'ex Madre Natura non sia riuscita a raggiungere l'Honduras insieme agli altri concorrenti perché bloccata dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Città del Messico. Paola è risultata sprovvista del passaporto che, stranamante, aveva con se al momento dell'imbarco. Qualcuno lo ha davvero nascosto o la naufraga l'ha semplicemente perso? Per il momento la produzione sta freneticamente cercando di far ripartire Paola Di Benedetto prima della messa in onda di lunedì, ci riuscirà?

