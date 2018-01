Paul Beck/ Chi è l'ex marito di Donatella Versace e padre dei suoi figli Allegra e Daniel

Paul Beck, chi è il noto modello ed ex marito della stilista Donatella Versace e padre dei suoi due figli Allegra Versace e Daniel Versace Beck.

19 gennaio 2018 Anna Montesano

Donatella Versace, Instagram

Paul Beck, uomo da molti appellato coem "bellissimo e malinconico", è stato l'ex marito di Donatella Versace. L'uomo era stato uno dei modelli preferiti di Gianni Versace ed era poi entrato in azienda come responsabile delle linee maschili. Donatella conosce quello che diventerà suo marito, il modello americano Paul Beck, da cui si separerà anni dopo, durante le sfilate di New York. Nel 1986, dalla loro unione nasce Allegra, la primogenita. Tre anni dopo, nel 1989, nasce Daniel. La Versace si è risposata nel 2004 con Manuel Dallori, la loro relazione è durata appena un anno. Ritornando ai figli di Dontalla Versace, Daniel Beck disse "addio" alla mamma e volò verso Londra per sposarsi con la sua fidanzata storica. Un addio che fece molto male alla madre.

I FIGLI DI PAUL BECK E DONATELLA VERSACE

Allegra Versace, nata nel 1986 è una delle dieci donne sotto i 35 anni più ricche del mondo della moda, con un patrimonio stimato di circa 800 milioni di di euro. La cifra è stata ricevuta dallo zio Gianni Versace al compimento del 18esimo. La somma deriva dal 50% dell'eredità dell'azienda. Il restante 50% era stato diviso tra Santo, fratello maggiore di Gianni, a cui andò il 30% e Donatella, per lei il 20%. Allegra, purtroppo, ha fatto spesso preoccupare per problemi di salute legati all'anoressia, la ragazza commentò il tutto in un'intervista a Repubblica: "Io lo chiamo il mio periodo di assenza, mi ero persa in altri pensieri, non potevo confrontarmi con la realtà, con gli occhi di tutti addosso. Io volevo soprattutto una cosa, non essere nessuno, non farmi riconoscere, non essere braccata".

