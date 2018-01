RAMON CAMPAYO MARTINEZ/ Il memorizzatore più rapido della storia (Superbrain)

Ramon Campayo Martinez detentore del titolo di Campione del Mondo nella categoria Memoria Rapida e di oltre 60 record mondiali stabiliti, è ospite questa sera a Superbrain.

19 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Paola Perego conduce Superbrain

Come nella scorsa puntata anche questa sera a Superbrain si esibirà un ospite internazionale dotato di una mente straordinaria: lo spagnolo Ramon Campayo Martinez. Un vero e proprio computer umano in possesso di una memoria assolutamente impareggiabile che gli ha permesso di diventare una vera e propria star globale vincendo numerosi record di memorizzazione. Campayo è attualmente il campione del mondo nella categoria Memoria Rapida e negli ultimi cinque anni è stato in grado di stabilire oltre 60 record mondiali. È proprio il caso di dire che si tratta di una super mente che nello studio del programma condotto su Rai 1 da Paola Perego, darà saggio delle proprie capacità per una esibizione molto attesa dagli appassionati. Naturalmente presente nel leggendario libro del Guinness World Record, lo spagnolo Ramon Campayo Martinez oltre ad essere un incredibile Ipnoterapeuta e Mnemotista è anche uno scrittore di successo avendo pubblicato numerosi libri che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

MEMBRO DEL MENSA

Ramon Campayo Martinez è nato a Ayna, piccolo centro della provincia di Albacete in Spagna, il 22 settembre del 1969. Un uomo in possesso di una mente fuori dal comune che gli permette di immagazzinare e memorizzare dati con estrema precisione e velocità. Un autodidatta che ha saputo sviluppare e sfruttare questo sue capacità guadagnandosi a ragion veduta il titolo di Memorizzatore più veloce della storia. Martinez è membro del MENSA, associazione internazionale senza scopo di lucro i cui membri sono persone che hanno un percentile almeno pari a 98% per quanto concerne il quoziente intellettivo. Nello specifico il suo QI è pari a 194 punti mentre, per dare un’idea concreta della sua velocità di memorizzazione, ha una velocità di lettura superiore alle 2500 parole al minuto con picchi di 4000 (circa 10 volte più veloce della media della persone normali). Uno dei suoi record più famosi è quello stabilito nel 2008 a Lipsia, in Germania, con 17 cifre nella categoria Numeri Interi in mezzo secondo.

