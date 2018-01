STEFANO DE MARTINO / L'inviato dell'Isola dei famosi 2018 è sbarcato in Honduras: ecco il primo pensiero

Stefano De Martino è ufficialmente arrivato in Honduras dove lunedì inizierà la sua nuova avventura come inviato all'Isola dei famosi 2018. Ma la nostalgia si fa sentire...

19 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

L'avventura di Stefano De Martino all'Isola dei famosi 2018 è ufficialmente iniziata: come da lui stesso confermato nel suo profilo Instagram, il ballerino napoletano è sbarcato a La Ceiba in Honduras, occupando l'appartamento che sarà la sua casa per i prossimi tre mesi. Un periodo lungo e che peserà parecchio a causa della lontananza dal figlio Santiago, lasciato insieme a mamma Belen Rodriguez. Come ammesso dallo stesso Stefano in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, difficilmente il bambino gli farà visita in questo periodo, considerando il lungo viaggio che lo attenderebbe. Ma l'inviato del reality show di Canale 5 ha già trovato il modo di sentirlo vicino, tappezzando il suo frigorifero di fotografie del piccolo. Una decisione molto dolce (clicca qui per vedere la foto) e che è stata completamente approvata dai followers di Stefano nei social network.

Stefano De Martino trova un rimedio contro la nostalgia

La nostalgia del figlio Santiago si fa già sentire in Stefano De Martino che ha deciso di correre ai ripari, per sentire il piccolo vicino anche in questi lunghi tre mesi di separazione. Proprio il desiderio di non allontanarsi da lui aveva spinto in passato il ballerino a rifiutare la proposta giunta dall'Isola dei famosi in qualità di concorrente: "La verità, lo dico per la prima volta, è che tre anni fa fui chiamato come concorrente. Ero diventato padre da poco di Santiago e questo mi portò a rifiutare. Mi presentai lo stesso al colloquio e si parlò del ruolo di inviato, ma non sarei stato pronto, mentre oggi grazie anche alla conduzione del day-time di Amici, mi sento più sicuro. Alessia mi ha travolto con il suo entusiasmo, con la sua capacità di buttarsi in un progetto come se fosse la prima volta anche per lei". Per Stefano è dunque il momento giusto per mettersi alla prova in un'avventura così importante in prima serata e siamo certi che non ci deluderà...

