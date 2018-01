STRISCIA LA NOTIZIA/ Luca Abete “fermato” dalla congiuntivite, foto

Striscia la notizia torna questa sera venerdì 19 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Michelle Hunziker e Gerry Scotti presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.

19 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Questa sera, venerdì 19 gennaio 2018, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia condotta sa Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Ieri sera l’appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci è stato seguito da una media di 5.275.000 spettatori con uno share del 19.7%. Il programma di Mediaset, giunto al suo trentesimo anno di messa in onda, ha registrato una nuova sconfitta rispetto al competitori di Rai 1 “I Soliti Ignoti – Il Ritorno”, che ha ottenuto 5.367.000 spettatori con il 20.5% di share. Complice della vittoria del gioco di Rai 1 l’attesa per la nuova puntata di “Don Matteo 11”, che è andata in onda subito dopo il quiz di Amadeus. Stasera nello studio di Canale 5, oltre ai due conduttori, ritroveremo anche le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabbibo durante la sigla finale.

LUCA ABETE ”FERMATO” DALLA CONGIUNTIVITE

Nei giorni scorsi Luca Abete, inviato di Striscia la notizia, ha fatto preoccupare i suoi fan. Abete ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto che immortala il suo volto con un occhio bendato: “Tranquilli... stavolta nessuna aggressione. Lì dove non arrivano i violenti e gli incivili è arrivata la... congiuntivite!”, ha scritto l’inviato per tranquillizzare subito i suoi follower. Poco fa Abete ha scritto: “C’è chi passa ore a criticare e chi, come noi, è sempre in prima linea, ci mette la faccia e non ha nessuna intenzione di fermarsi! #Buongiorno a tutti! #noncifermanessuno”. Nonostante la congiuntivite Abete è pronto a tornare in pista!

