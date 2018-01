Sanremo 2018, Claudio Baglioni, Hunziker, Favino/ Canzoni, emozioni per Ron, scintille tra i co-conduttori?

19 gennaio 2018 Emanuela Longo

Festival di Sanremo 2018

Il 68esimo Festival di Sanremo 2018 si avvicina a grandi passi e dopo essere stati svelati i duetti, da alcune ore ci siamo fatta anche un'idea delle canzoni che dal prossimo 6 febbraio ascolteremo dal palcoscenico dell'Ariston. Questo perché nelle passate ore si è svolto il primo ascolto in anteprima per la stampa ed in tanti critici musicali hanno già espresso un loro parere iniziale. Come rivela VanityFair, quest'anno Claudio Baglioni, al suo primo Festival, ha deciso di puntare tutto sull'amore, il tempo e la memoria. Saranno questi i temi centrali delle canzoni in gara. "C’era spazio per 20 brani: nessuno è leggero, sono punti d’osservazione di questa epoca non chiara, di passaggio, e quindi restano perlopiù come domande, questioni, punti irrisolti sull’avventura e la disavventura del vivere", ha spiegato il padrone di casa e direttore artistico della kermesse canora. E così se Annalisa risulta essere promossa a pieni voti con un grano - "Il mondo prima di te" - già ribattezzato pop e pienamente radiofonico, Luca Barbarossa se la cava con una sorta di stornello in romanesco. Ci sarà senza dubbio spazio per il classico presentato da Giovanni Caccamo, toccante soprattutto in vista del duetto che lo vedrà in coppia con Arisa (quasi certa la standing ovation in sala) e per una parentesi decisamente più spirituale, come lo è quella dei Decibel. L'attesa però sarà tutta per Ron e la sua emozionante "Almeno pensami", un inedito firmato da Lucio Dalla nonché una piccola grande perla poetica. Ma a proposito di canzoni, da Baglioni arriva la conferma: "Se canterò al Festival? Un pochino sì. Certo, avrei voluto vincerlo, ma sono entrato in un conflitto di interessi micidiale", ha ironizzato con i giornalisti.

MICHELLE HUNZIKER E PIERFRANCESCO FAVINO: PRIME DIVERGENZE

Se Claudio Baglioni lascia trapelare la sua trepidazione in vista dell'esordio del suo primo Festival di Sanremo, emergono in queste ore le prime indiscrezioni sul rapporto tra i due co-conduttori, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, che andranno ad affiancare il padrone di casa Baglioni nel corso della kermesse. I due, stando ai rumors, avrebbero avuto un primo screzio per via delle "diverse visioni del lavoro". E' possibile che alla base della lite possa esserci stato il troppo poco tempo a disposizione per potersi conoscere come si deve oltre che i due differenti mondi artistici dai quali arrivano, senza ovviamente dimenticarsi del nervosismo che aleggia proprio in questi giorni, a meno di un mese dall'attesissimo esordio. A riportare le indiscrezioni è il settimanale Spy secondo il quale tra i due co-conduttori ci sarebbe aria di maretta tanto da dare qualche pensiero in più agli addetti ai lavori, a partire da Claudio Baglioni che sarà chiamato inevitabilmente a fare da paciere tra l'attore e la bionda showgirl svizzera. A quanto pare, Favino, grande amante dei testi impegnati e della comicità alla Cortellesi e Raffaele, non sarebbe sulla stessa linea d'onda della Hunziker, orientata ad una conduzione prettamente televisiva e dalla comicità più leggera. E così, non sarebbe stata la febbre del direttore artistico a frenare lo shooting fotografico con tutti e tre i conduttori bensì le divergenze tra i due sul presunto quarto conduttore. Mentre Michelle gradirebbe un personaggio come Ilaria D'Amico, Favino punterebbe su Sabrina Impacciatore. Riusciranno a trovare un punto di incontro prima del 6 febbraio prossimo?

