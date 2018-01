THE IMITATION GAME/ Su Rai Movie il film con Benedict Cumberbatch (oggi, 19 gennaio 2018)

The Imitation Game, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 19 gennaio 2018. Nel cast: Benedict Cumberbatch e Keira Knightley, alla regia Morten Tyldum. Il dettaglio.

19 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film storico in prima serata su Rai Movie

The Imitation Game, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola storica e drammatica che è stata diretta da Morten Tyldum. Nel cast di The imitation game, troviamo Benedict Cumberbatch vestire i panni di Alan Turing uno dei matematici e critto-analisti britannici più apprezzati del 900 (con cui sembra essere davvero imparentato). Accanto all'attore inglese, ci sono poi Keira Knightley e Matthew Goode. Quest'ultimo, è un interprete cinematografico britannico apparso in 28 episodi della serie tv The Good wife ed in film come L'ordine naturale dei sogni, Ritorno a Brideshead, L'altra metà della storia e Allied - Un'ombra nascosta. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE IMITATION GAME, LA TRAMA DEL FILM STORICO

Enigma, il criptico macchinario in mano all'esercito nazista, sta mettendo in seria difficoltà l'esercito britannico. Il dottor Alan Turing, decide così di scendere attivamente in campo mettendo a disposizione del governo di Churcill le sue straordinarie doti di critto-analista. Dopo aver convinto il colonnello Alastair Denniston, inizia a lavorare in team all'elaborazione di una strategia per decriptare i codici emessi da Enigma. Il compito si rivela molto complesso ma Turing non si arrende. Decide così di cambiare tattica costruendo un macchinario in grado di imitare alla perfezione il comportamento di Enigma, così da decifrarne i codici. Per realizzare il suo progetto, ha bisogno di una equipe di esperti che verranno selezionati sulla base di un cruciverba creato dallo stesso Alan. Chi riuscirà a risolverlo in meno di un quarto d'ora dovrà presentarsi a colloquio con lui. L'unica a riuscire nell'impresa è la giovane Joan Clarke. Intanto, il dottor Turing viene preso di mira da un gruppo di complottisti che intendono rovinare la sua reputazione. Per farlo scavano nel suo passato scoprendo la sua omosessualità. Nel frattempo, la macchina di Turing, riesce a captare una preziosa comunicazione dell'esercito tedesco che permette agli inglesi di intervenire in tempo e far terminare il conflitto mondiale prima del previsto.

