TINA CIPOLLARI/ Kiko Nalli conferma la separazione: “Sarà sempre la donna più importante della mia vita”

Qualche giorno fa Tina Cipollari ha annunciato la fine del suo matrimonio con Kiko Nalli, che ha confermato la separazione dall'opinionista di Uomini e Donne.

19 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Tina Cipollari e Chicco Nalli

Qualche giorno fa Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini Donne, ha confermato di essersi separata dal marito Chicco Nalli: “Abbiano lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così, perché non potevamo andare più avanti. La fine del mio matrimonio con Kikò non è dovuto a terzi incomodi, nella mia vita non c’è nessuno. Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta”, ha raccontato Tina al settimanale DiPiù. I due si erano conosciuti nel 2002 nell'ambito di Uomini e donne e si erano sposati il 12 maggio 2005. La coppia ha tre figli. Nelle ultime ore anche Kikò Nalli ha confermato la separazione dalla vulcanica opinionista: “Da un po’ di tempo le cose non andavano come dovevano ma abbiamo provato a resistere per amore dei nostri figli, poi da persone adulte e in piena serenità, avendo ponderato le varie ipotesi, abbiamo deciso di separarci”, ha raccontato Nalli durante un’intervista rilasciata ad Alex Achille di Radiochat.

CHICCO NALLI ALL'ISOLA DEI FAMOSI SPAGNOLA?

Al momento i due vivono ancora insieme: “Al momento siamo separati in casa e fortunatamente posso ancora stare vicino ai miei tre figli: Mattias di 14 anni, Francesco di 11 e Gianluca di 10 che pur non accettando di buon grado la decisione dei genitori, hanno finito per comprenderla”, ha detto Kikò. Anche se Tina a DiPiù ha detto che “presto ci saranno spostamenti”. Per Nalli l’affetto verso l’ex moglie resta immutato: “A prescindere di come sono andate le cose, Tina l’adoro e sarà sempre la donna più importante della mia vita”, ha confessato ai microfoni di Radiochat. Dopo la fine del matrimonio con Tina Cipollari, Nalli ha rivelato di volersi concentrare sul suo lavoro e ai microfoni di RadioChat ha confermato di essere vicino alla partecipazione a “Supervivientes”, ovvero L’isola dei famosi spagnola: “Per il momento non posso svelarvi nulla se non che forse, partecipare all’edizione spagnola dell’isola, sarebbe per me, mai come in questo momento, un modo per riflettere sull’accaduto e come detto in passato per ritrovare me stesso”.

© Riproduzione Riservata.