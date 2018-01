UNA VITA / Cayetana tenta il suicido: Teresa arriva in tempo? (Anticipazioni 19 gennaio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 19 gennnai: Teresa torna a casa dopo la cena con Fernando e trova Cayetana nel balcone, decisa a togliersi la vita. La fermerà?

19 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita conclude oggi la sua programmazione settimanale. Come già accaduto lo scorso sabato, infatti, domani non ci sarà spazio per la telenovela spagnola nel palinsesto di Canale 5, occupato invece da Amici di Maria De Filippi. Ecco perché sia Una Vita che Il Segreto non andranno in onda e torneranno regolarmente il prossimo lunedì nei loro soliti orari. Per quanto riguarda le vicende odierne, si ripartirà dalla complicata situazione psichica di Cayetana, ritenuta incapace di intendere e di volere dai medici, e dunque lasciata a casa sotto la guida e la tutela di Teresa. Ma per una sera la maestra deciderà di non occuparsi della sua migliore amica, accettando l'invito a cena di Fernando, per festeggiare i recenti risultati ottenuti al patronato. Al suo ritorno, però, la protagonista si troverà davanti ad una scena molto pericolosa: sul balcone del suo appartamento, Cayetana terrà tra le mani un tagliacarte e minaccerà di suicidarsi. Riuscirà Teresa ad evitare il peggio?

Una Vita: Liberto rifiuta le scuse di Rosina

Nella puntata di Una Vita caratterizzata dalla preoccupazione per le sorti di Cayetana, ci sarà spazio anche per una trama lasciata ai margini nelle ultime settimane ovvero la relazione contrastata di Rosina e Liberto. Prima di trasferirsi insieme a Leonor nella sua nuova casa, Rosina chiederà scusa all'ex amante, chiedendogli di dimenticare i tanti errori da lei commessi in passato. Il giovane architetto accetterà le sue scuse, dicendosi felice del chiarimento ma allo stesso tempo metterà le cose in chiaro con la donna: non riprenderanno la loro relazione là dove è stata interrotta! Lui ha sofferto troppo per i tanti ostacoli di questo amore e non intendere ripetere un simile errore. Anche per Mauro saranno numerosi i problemi da affrontare, al punto che il poliziotto rischierà di perdere il suo posto di lavoro a causa delle dichiarazioni pubbliche di Teresa contro di lui. Ecco perché Felipe avrà per l'amico un consiglio, che potrebbe però costringerlo ad intraprendere una strada ancor più tortuosa...

