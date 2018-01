Un posto al sole / La difficile decisione di Franco e Angela (Anticipazioni 19 gennaio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 19 gennaio: Franco e Angela prendono una decisione sofferta, nella speranza che Bianca possa tornare in libertà il prima possibile.

19 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Va in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole, la soap partenopea che dal lunedì al venerdì tiene incollati su Rai 3 circa due milioni di fedelissimi appassionati. Si ripartirà dalla drammatica situazione nella quale si trova la famiglia Poggi - Boschi dopo il rapimento di Bianca: Gaetano ha rifiutato senza esitazione di concedere il denaro richiesto da Salvo, motivo per cui saranno ora Angela e Franco a dover correre ai ripari senza mettere in pericolo le sorti della loro stessa bambina. E per evitare che le accada qualcosa di male, dovranno seguire alla lettera le indicazioni dei rapitori, anche nella consapevolezza di commettere un grave errore. Ecco perché decideranno di non chiamare in causa la Polizia e di agire per conto proprio, mettendosi alla ricerca di una soluzione alternativa per soddisfare le loro richieste. E in preda alla disperazione più totale, Franco uscirà di casa alla ricerca di una persona che potrebbe aiutarlo a sbrogliare questo complicato momento: di chi si tratterà?

Un posto al sole: una nuova rivale per Marina

Mentre a Palazzo Palladini terrà banco la preoccupazione per le sorti di Bianca, nell'episodio di Un posto al sole di questa sera apprenderemo l'esito del premio come migliore imprenditrice campana. Marina, supportata da Roberto in questa inaspettata sfida, alla fine avrà la veglio su Veronica Viscardi, la donna giunta fino alla fase decisiva della competizione insieme a lei. Ma davvero questa rivalità giungerà al termine così velocemente? Una risposta possiamo già daverla: decisamente no! Al contrario, considerando la notorietà dell'attrice che la interpreta (Caterina Vertova) sarà meglio prepararci a conoscere meglio questo nuovo personaggio, dal passato difficile e problematico: la donna ha preso le redini dell'azienda in un momento molto difficile, portandola a raggiungere il successo a forza di sacrifici e, magari, anche di qualche segreto. Cosa dovremo aspettarci ancora da lei?

