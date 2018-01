Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi eliminato? Il rifiuto di Sara lo mette alle strette! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi presto eliminato? Sara Affi Fella "rifiuta" l'esterna con lui ma questo gesto potrebbe costargli caro...

19 gennaio 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Si prospettano grandi sorprese nel corso della prossima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Il pubblico infatti attende con ansia la decisione di Lorenzo Riccardi, corteggiatore di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Chi ha seguito il percorso fatto dal ragazzo finora sa che Lorenzo non si è ancora dichiarato per nessuna delle due ragazze. Questo ha alimentato una serie di scontri e polemiche di chi trova che il corteggiatore - che è alla sua esperienza nello studio di Canale 5 - stia prendendo in giro entrambe e voglia soltanto visibilità. Una preferenza da parte di Lorenzo c'è, come lui stesso ha dichiarato, ma il corteggiatore continua a schierarsi nel centro come dimostrano le ultime esterne fatte. Se due giorni fa, Riccardi è stato beccato con Nilufar, cosa che quasi sembrava anticiparti la presunta dichiarazione del corteggiatore per quest'ultima, ieri è stato avvistato con Sara Affi Fella o almeno nel tentativo di farla.

SARA RIFIUTA L'ESTERNA CON LORENZO RICCARDI

Come svelato da una talpa del Vicolo delle News: “Ieri sera Lorenzo era in pizzeria sul corso di Secondigliano a Napoli. Ho sentito che raccontava ad una persona che era venuto a fare una sorpresa a Sara ma che lei gli aveva dato buca”. Insomma sembra proprio che Lorenzo abbia invitato Sara che però non si è presentata in esterna, lasciandolo lì da solo. La Affi Fella mantiene quindi i suoi propositi, visto che di recente ha addirittura dichiarato di voler eliminare il ragazzo. Lorenzo ha cercato di riconquistarla, potendo così riaprire questo terzetto che tanto sta facendo discutere, una mossa che stavolta potrebbe costargli cara. Se è vero che "tirando troppo la corda si spezza", stavolta Lorenzo potrebbe aver davvero esagerato, tanto da essere mandato a casa non da una ma da entrambe le troniste.

© Riproduzione Riservata.