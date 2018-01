Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over, Gemma contro Anna: sfida d'eleganza in studio! (19 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 19 gennaio in onda il Trono Over. Gradito ritorno in studio: riparte la sfida sulle sfilate e tra Tina Cipollari e Gemma Galgani si riapre lo scontro!

19 gennaio 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari a Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Continuano le sorprese nello studio di Canale 5 che ha visto negli ultimi giorni un piccante regalo di Tina Cipollari per Gemma Galgani, il formarsi di una nuova coppia (Jara e Nicola) e il ritorno in studio di Anna Tedesco. Oggi si riparte dalla nuova conoscenza di Giorgio Manetti, seguita dalla diretta Facebook. La conduttrice presenta quindi le due ospiti in studio: la signora Rita Cortese, nata nel ’59 a Tripoli che, a causa di un colpo di Stato avvenuto in loco, è stata mandata via e indirizzata in un campo profughi in Italia dove ha conosciuto due sorelle, Elisa e Rosa, che vorrebbe rivedere per ringraziarle. La seconda ospite è Sara, responsabile del personale del Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona (LI), che cerca tredici figure professionali da inserire nello staff dell’albergo.

LA SFILATA DELLE DAME DEL TRONO OVER

Alla diretta Facebook segue poi un piacevole ritorno per il pubblico di Uomini e Donne che è quello delle sfilate degli Over. Il tema è “La vera donna” e la prima a salire sulla passerella è Anna Tedesco che non si è rivolta ad Anahi, che boccia il suo outfit. Segue poi Gemma Galgani che non si rivolge ad Anahi, la stylist inizialmente la critica, poi in seguito ad un regalino la rimanda. Seguono Anna Maria, che si becca i voti più bassi dalla giuria e dal parterre maschile; Ida, che colpisce tutti; Valentina che viene bocciata da Anahi e Rita. A conquistare il primato è proprio la bella Ida, solo terza Gemma, ultima invece Anna Maria.

© Riproduzione Riservata.