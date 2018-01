Uomini e Donne/ Tina e Kikò: nuove rivelazioni sulla separazione e quel gossip su Manetti! (Trono Over)

19 gennaio 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari e Chicco Nalli

Non si arrestano gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne. In particolare questi si sono acuiti quando la dama del Trono Over ha accusato l'opinionista di avere una relazione segreta con Giorgio Manetti, cavaliere per il quale la Galgani ha perso la testa. Un'ipotesi che è stata poi presa in considerazione anche da molti del pubblico soprattutto dopo l'annuncio della fine del matrimonio tra Tina e Chicco Nalli. La Cipollari la scorsa settimana ha confermato la fine della relazione col marito e padre dei suoi figli e, stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Nuovo Tv, al momento sarebbe tutto in "mano agli avvocati". Tina sta vivendo un periodo per nulla semplice, come svela il noto settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

TINA CIPOLLARI E GIORGIO MANETTI: IL GOSSIP CONTINUA!

"La vamp del dating show di Maria De Filippi ha sempre creduto nel sacramento del matrimonio e ha cercato di difendere fino all'ultimo il legame con Nalli - si legge - Ora che è finita col marito, la parte più difficile sarà far digerire la notizia ai tre figli: Mattias, di 11 anni, Francesco di 10 e Gianluca di 9". È un amico della Cipollari a svelare a Nuovo Tv che Tina e Kikò hanno provato a lungo a salvare il loro matrimonio, proprio per il bene dei ragazzi, eppure ogni tentativo è stato vano. Le strade di Tina e Kikò, almeno dal punto di vista sentimentale, si sono divise e ora la Cipollari è ufficialmente single. È proprio per questo motivo che alcuni avvistamenti dell'opinionista di Uomini e Donne a Firenze, e proprio nei pressi dell'abitazione di Giorgio Manetti, ha sollevato grandi sospetti in una parte del pubblico e, in primis, in Gemma Galgani.

