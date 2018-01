Valerio Pino/ Rivelazioni hot dall'ex ballerino di Amici: "Vi dico con chi facevo l'amore nei camerini"

Valerio Pino, nuove rivelazioni hot dall'ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi: “Facevamo l’amore ad ogni momento, dietro le quinte e in albergo"

19 gennaio 2018

Continuano le rivelazioni di Valerio Pino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, su quanto accaduto ai tempi della sua partecipazione al programma come professionista. Attraverso il suo profilo Twitter, Valerio ha voluto svelare nuovi dettagli molto piccanti sui rapporti avuto con una persona che tutti conoscono ma del quale non vuole fare il nome. “Facevamo l’amore ad ogni momento anche quando tornavamo in camera la sera a dormire, la notte, al mattino, dormivamo insieme perché ci amavamo da morire non potevamo farne a meno ma adesso basta sono passati 8 anni”, scrive Valerio Pino attraverso il suo account Twitter in merito alla storia d’amore avuta all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi quando faceva parte del cast di professionisti di danza.

"AMORE SFRENATO NEI CAMERINI": VALERIO PINO ACCENDE IL GOSSIP

Ma è proprio sul nome in questione che Valerio Pino ancora dichiara: “Difficile dormire a distanza di 8 anni ancora queste notizie. Forse solo svelando il nome del ballerino con il quale facevamo “L’AMORE sfrenato” nei camerini (chiusi a chiave) si metterà per sempre fine a questa Storia perché io non ne posso più!”. Ma di chi si tratta? Si tratta di un altro professionista o addirittura di un alunno? È questa la domanda che i fan del programma, che ricordano gli anni in cui Valerio era professionista, si stanno ponendo in queste ultime ore. Il ballerino si è però detto disposto a rivelare tutto una volta per tutte e a fare il nome della persona in questione: “Ho bisogno di sfogarmi sono nel letto e dalla rabbia piango, sento impotenza, anche una radio se interessata offro l’ ultima intervista su questo argomento con il solo scopo di mettere fine per sempre. Non ne posso più BASTA FINE STOP” ha concluso.

