WOODY ALLEN / Le repliche alle accuse della figlia Dylan Farrow: "È stata istruita dalla madre Mia"

Woody Allen replica alle accuse della figlia Dylan Farrow relative ad un fatto avvenuto 25 anni prima. E nel farlo chiama in causa anche la sua ex moglie Mia...

19 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Lo scandalo delle molestie sessuali continua ad imperversare nel dorato mondo di Hollywood dove importanti registi, attori e produttori sono stati accusati di atteggiamenti riprovevoli nei confronti di colleghe, collaboratrici o altre donne. Non è rimasto escluso da pesanti accuse di molestie il regista Woody Allen che già in passato, quando ancora nessuno parlava del caso Weinstein, era stato accusato per avere molestato sessualmente la figlia adottiva Dylan, allora di sette anni. A tornare sulla questione è stata la stessa Dylan Farrow in una recente intervista rilasciata alla CBS nella quale ha ripercorso la sua esperienza con il padre avvenuta 25 anni prima quando, a suo dire, lui abusò di lei in un attico: "Dico la verità su Woody Allen. Perché non dovrei volerlo distruggere?". Ma ancora una volta, proprio come accaduto nel 1992, il regista ha deciso di intervenire con una pubblica smentita.

Woody Allen replica alle accuse della figlia adottiva Dylan

Mentre l'intervista di Dylan Farrow andava in onda sulla CBS, Woody Allen ha deciso di smentire pubblicamente, affidando ad Afp le seguenti dichiarazioni: "Non ho mai molestato mia figlia, così come hanno concluso due inchieste un quarto di secolo fa. Quando per la prima volta fui accusato, la Child Sexual Abuse Clinic dello Yale-New Haven Hospital e l'agenzia dello stato di New York per il Child Welfare indagarono per molti mesi e conclusero indipendentemente che non c'era stata molestia. Scoprirono invece una bambina vulnerabile, istruita a raccontare questa storia da una madre arrabbiata durante una separazione contenziosa". Secondo quanto confessato dal regista, dunque, l'ex moglie Mia Farrow avrebbe avuto un ruolo determinante, considerando il periodo di attrito tra loro. A confermare tale convinzione, arrivarono anche le parole dell'altro figlio della coppia: "Moses, il fratello maggiore di Dylan, testimoniò che la loro madre fece esattamente ciò. Istruì Dylan in maniera martellante, cercando di inculcare in lei la convinzione che suo padre fosse un pericoloso predatore sessuale. Sembra che abbia funzionato e, tristemente, sono sicuro che Dylan sia convinta di quello che dice".

