ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO / Foto, lui è assente dai ricordi della cantante ma l'anello al dito...

Anna Tatangelo pubblica su Instagram i suoi ricordi del 2017 dai quali è assente il suo ex compagno Gigi D'Alessio. Ma un anello al dito fa nascere qualche dubbio.

02 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo

Cosa sta davvero succedendo tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio? Negli ultimi mesi le voci della crisi tra la coppia si sono rincorse anche se non è mai arrivata né una conferma né un annuncio ufficiale da parte di entrambi. Eppure, dopo le recenti foto pubblicate dalla cantante sul suo profilo Instagram, qualcosa bolla in pentola anche se non è facile capire di cosa si tratti. La Tatangelo ha infatti pubblicato alcuni scatti di ringraziamento a tutte le persone che le sono state vicine nel 2017, un anno che come da lei stesso ammesso non è stato facile. E in questo collage di eventi, manca proprio Gigi D'Alessio. Neppur riferimento va all'artista napoletano, neppure in qualche foto di famiglia al fianco del figlio. Si tratta solo di un caso? Difficile crederlo, anche perché il lungo posto pubblicato dalla cantante conferma (anche se velatamente) le difficoltà da lei riscontrate: "Voglio salutare questo 2017 ringraziandolo dal profondo del cuore per tutte le cose belle che ho vissuto , ed anche per tutti i momenti difficili in cui ho imparato a cadere senza far rumore e rialzarmi più forte di prima, grazie alle persone che amo che non mi hanno fatto mai sentire sola.".

Anna Tatangelo e il misterioso anello al dito

Anna Tatangelo ha voluto ringraziare su Instagram tutte le persone che le sono state vicine nel bene e nel male. Il suo lungo post continua infatti con le seguenti parole: "Ringrazio la musica e tutti quelli che ogni giorno mi aspettano , mi ascoltano, e credono in me perché mi spronano a dare il meglio sempre ..circondatevi di cose che vi fanno stare bene ..Ciao 2017 , benvenuto 2018!" E mentre i fan le ricordano che, nonostante la presunta crisi, la cantante avrebbe dovuto ricordare Gigi D'Alessio, un altro scatto non è certo sfuggito all'attenzione dei più attenti. Nell'immagine relativa alla notte di Capodanno, la Tatangelo appare con un abito molto provocante e soprattutto con un anello al dito anulare sinistro. Si tratta di un immagine che scatena la curiosità dei più e che confermerebbe come tra lei e Gigi D'Alessio ci sia ancora spazio per un ricongiungimento: il simbolo del loro amore è ancora presente? Clicca qui per vedere la foto.

© Riproduzione Riservata.