APPLE COMPRA NETFLIX?/ “Colpo" da 84 miliardi di dollari (fatto grazie a Trump)

Apple potrebbe comprare la piattaforma Netflix grazie alla riforma fiscale varata da Donald Trump che garantirebbe una liquidità pari a circa 250 milioni di dollari.

La Apple potrebbe comprare Netflix entro la fine del 2018. Il colosso fondato da Steve Jobs, secondo una notizia pubblicata dal sito de Il Sole 24 Ore, avrebbe il 40% delle possibilità di acquisire la nota piattaforma che distribuisce sul web film, serial e altri contenuti. Jim Suva e Asiya Merchant sono i due analisti di Citigroup che hanno lanciato questa indiscrezione. Cosa porterebbe la Apple a tentare quella che sarebbe una vera e proprio impresa finanziaria? Alla base di tutto, potrebbe esserci la riforma fiscale voluta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che garantirebbe alla Apple, in tempi molto brevi, un'entrata pari a circa 252 miliardi di dollari, una disponibilità finanziaria enorme che coprirebbe l'acquisto di Netflix. Già in passato, ci sarebbe state delle lusinghe di Apple nei confronti di Netflix ma le due parti, ufficialmente, fino ad ora, non hanno mai intavolato una trattativa.

NETFLIX: UN ACQUISTO NECESSARIO?

Secondo i due analisti di Citygroup, l'acquisizione di Netflix da parte di Apple potrebbe rivelarsi addirittura necessaria perché, con la riforma fiscale varata da Trump, l'azienda di Cupertino potrebbe avere a disposizioni troppa liquidità, soprattuto se decidesse di ritornare a pagare le tasse negli Stati Uniti. Jim Suva e Asiya Merchant hanno anche aggiunto che la Apple incassa altri 50 miliardi di dollari all'anno. Per la cronaca, la riforma fiscale voluta da Donald Trump porterà ad un abbassamento dell'aliquota corporate dal 35% al 21% e includerà una tassa una tantum sui profitti all'estero successivamente rientrati negli USA. I due analisti di Citygroup hanno anche ipotizzato il prezzo che la Apple dovrebbe sborsare circa 84 miliardi di dollari per l'acquisto di Netlix, sostanzialmente un terzo della liquidità che la Apple avrebbe a disposizione dopo la riforma fiscale Trump.

APPLE SEMPRE PIU' CONCENTRATA SULL'INTRATTENIMENTO

C'è anche un'altra notizia da segnalare. La Apple, infatti, sulla propria "lista della spesa", non avrebbe segnato soltanto Netflix. Il colosso di Cupertino, infatti, potrebbe valutare anche l'acquisto di Activision, di Electronic Arts, di Take-Two, di Tesla e di Hulu. E' ovvio che l'eventuale acquisto di Netflix sarebbe un altro colpo di Apple, sempre molto attenta nell'investire nelle piattaforme dedicate all'intrattenimento. E' notizia recentissima, infatti, l'acquisto di Shazam, la nota applicazione utile per il riconoscimento delle canzoni, che la Apple ha portato a termine per una cifra pari a 400 milioni di dollari. La Apple, in questo periodo, sta riservando grandissima attenzione anche per il sempre crescente mondo delle serie televisive, investendo una cifra pari a un miliardo di dollari. Con l'enorme liquidità a disposizione di Apple, gli investimenti potrebbero non finire qui.

