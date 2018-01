ASCOLTI TV / 1 Gennaio 2018: Roberto Bolle vince la serata con il 21,5% di share

Danza con me, l'evento televisivo con Roberto Bolle andato in onda su Rai 1 in prima serata, ha vinto la sfida Auditel per quanto riguarda il 1° gennaio 2018.

02 gennaio 2018 Fabio Morasca

Roberto Bolle vince la serata (Web)

La prima serata dell'anno per quanto riguarda il 2018 è stata prevedibilmente vinta da Danza con me, l'evento televisivo che ha visto Roberto Bolle come assoluto protagonista. Lo show di Rai 1, che ha visto la partecipazione di tanti artisti come Marco D'Amore, Virginia Raffaele, Pif, Miriam Leone, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Sting e Geppi Cucciari, ha registrato una media di 4.860.000 spettatori, pari al 21,5% di share. Danza con me è stato l'unico programma effettivamente "nuovo" andato in onda ieri sera, lunedì 1° gennaio 2018. Al secondo posto, troviamo l'altra rete ammiraglia, Canale 5, che ha proposto il film tv di Massimo Boldi a tema natalizio, Natale a 4 Zampe. Il film tv è stato visto da 2.343.000 spettatori, con uno share pari al 10,4%. Sull'ultimo gradino del podio, invece, troviamo Rai 2 che ha trasmesso il film Rapunzel – L’Intreccio della Torre. Il risultato ottenuto è stato il seguente: 1.932.000 spettatori, pari ad uno share dell'8%.

GLI ASCOLTI DI ITALIA 1, RAI 3 E RETE 4

Continuando con i risultati Auditel di lunedì 1° gennaio 2018, successivamente, troviamo Italia 1 che ha mandato in onda il film Independence Day che è stato scelto da 1.817.000 spettatori, con uno share dell'8,6%. Subito dopo, troviamo il risultato d'ascolto di Rai 3 che ha trasmesso il film Il gioiello del Nilo: gli spettatori che hanno scelto Rai 3 sono stati 1.137.000, pari ad uno share del 4,7%. Anche Rete 4 ha puntato sul cinema, scegliendo un classico, il film Via col vento che è stato rivisto da una media di 905.000 spettatori, pari ad uno share del 4,5%. Al settimo posto, invece, troviamo La7 che, con il film Il Cowboy con il velo da sposa, ha ottenuto una media di 569.000 spettatori, con uno share pari al 2,5%. Completando la classifica di ieri sera, su Tv8, è andato in onda il film Karate Kid II – La Storia Continua che ha conquistato 406.000 spettatori con l’1.7% di share. Sul canale Nove, infine, è andato in onda il film Gli Ultimi Fuorilegge, visto da 288.000 spettatori, pari ad uno share dell’1.2%.

© Riproduzione Riservata.