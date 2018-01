Alex Di Giorgio e Nicolò Mantovani/ Il nuotatore è fidanzato da otto mesi? Ecco il post sospetto, foto

Alex Di Giorgio è fidanzato? Alcuni scatti del nuotatore in occasione dei festeggiamenti del 1° gennaio sembrano confermare la relazione con Nicolò Mantovani.

02 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Alex Di Giorgio e Nicolò Mantovani (Instagram)

Il mondo del gossip torna ad occuparsi di Alex Di Giorgio, il nuotatore italiano che negli ultimi mesi è stato spesso protagonista di tabloid o siti web. Lo scorso agosto veniva dato, infatti, per possibile protagonista del Trono Gay di Uomini e donne anche se poi come ben sappiamo gli è stato preferito Alex Migliorini. Qualche settimana fa, invece, Alex Di Giorgio è tornato alla ribalta a causa di alcune dichiarazioni di Ivano Marino, un suo presunto ex fidanzato che ha chiamato in causa anche Marco Carta per difendersi dalle accuse di stalking. Ma a quanto pare il trono di Uomini e Donne non sarebbe stato possibile e il motivo non lascia dubbi: la scorsa estate il nuotatore era già fidanzato con Nicolò Mantovani. La coppia ha deciso di non nascondersi più e nelle ultime ore è apparsa spesso nei social network confermando che la loro non è una relazione di breve durata.

Alex Di Giorgio e Nicolò Mantovani fidanzati?

Qualche ora fa, in occasione dei festeggiamenti di Capodanno, Alex Di Giorgio ha pubblicato su Instagram un'immagine nella quale appare in compagnia di un volto non noto al mondo della televisione o dello sport. Al suo fianco c'è infatti un ragazzo che risponde al nome di Nicolò Mantovani e che lo guarda con fare sognante. Il tutto accompagnato dal commento "Auguri a noi" e accompagnato dall'hashtag #8. Sebbene il nuotatore abbia sempre desiderato restare lontano dai riflettori, anche se non c'è sempre riuscito, in molti si sono detti certi che la coppia sia fidanzata e che questa relazione sia iniziata già otto mesi fa, come riporta l'hashtag. Anche un commento di un amico riportato in seguito, conferma la stabilità di questa relazione. L'utente scrive infatti: "Io damigella d'onore". Oggi però il profilo Instagram di Alex Di Giorgio non è più disponibile. I primi scatti in cui Alex e Nicolò appaiono insieme risalgono a circa un anno fa, periodo nel quale con tutta probabilità si sono incontrati per la prima volta.

