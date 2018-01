Andrea Damante e Francesco Monte/ Cachet stellari per i due ex di Uomini e Donne: ecco quanto guadagnerebbero

Andrea Damante e Francesco Monte, cachet stellari per i due ex tronisti di Uomini e Donne: ecco quanto guadagnerebbero secondo le indiscrezioni di Dagospia.

02 gennaio 2018 Anna Montesano

Andrea Damante e Francesco Monte

Una delle curiosità dei fan del gossip è sicuramente il guadagno dei personaggi del momento nelle loro ospitate. Il noto portale Dagospia svela in particolare quanto guadagnerebbero due amatissimi volti di Uomini e Donne: stiamo parlando di Andrea Damante, ex tronista e fidanzato di Giulia De Lellis, e Francesco Monte, ultimamente tornato al centro del gossip per la rottura con Cecilia Rodriguez durante l'avventura della showgirl al Grande Fratello Vip 2. Ecco quanto si legge sulla fonte: “Le feste innalzano i cachet di blogger e concorrenti di reality: l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez – si legge su Dagospia – che lo ha lasciato per Ignazio Moser, prenderebbe diecimila euro così come Andrea Damante, fidanzato della tuttologa Giulia De Lellis per un DJ set (ebbene si, fa il DJ).”

MOMENTO D'ORO PER MONTE E DAMANTE

Stesso cachet stellare insomma per Andrea e Francesco, che hanno instaurato proprio in questi ultimi mesi una bella amicizia. Si tratta ovviamente soltanto di indiscrezioni che non hanno una conferma ufficiale, anche se delle stesse cifre si è parlato anche qualche tempo fa in merito, appunto, alle ospitate dei due noti volti televisivi. D'altronde per Damante e Monte è un periodo "d'oro": il fidanzato di Giulia De Lellis è sempre richiestissimo nei locati di tutta Italia e non solo; Francesco invece sta vivendo una vera e propria "rinascita televisiva", anche grazie alla rottura con Cecilia Rodriguez che è diventato un vero e proprio caso mediatico del quale si è a lungo discusso.

