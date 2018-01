BELEN RODRIGUEZ / Capodanno con Andrea Iannone e alcuni amici: ecco i suoi auguri per un buon 2018, video

Belen Rodriguez trascorre il Capodanno con Andrea Iannone, alcuni amici e i parenti. Ecco il suo video per augurare un buon 2018 ai followers su Instagram.

02 gennaio 2018

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez ha trascorso la notte più lunga dell'anno in compagnia dei parenti, di alcuni amici e di Andrea Iannone. Non c'era invece il piccolo Santiago che, dopo il Natale al fianco del clan Rodriguez, è rimasto al fianco del papà Stefano De Martino, a sua volta impegnato nella preparazione dell'Isola dei famosi (sarà lui l'inviato in Honduras). I festeggiamenti della showgirl argentina durante il veglione di Capodanno sono stati da lei pubblicati nel suo seguitissimo profilo Instagram. E sorprendendo i suoi followers, la showgirl ha si è riferita a Gino (la parola che ha invaso tutti i profili social delle star, affermando: "Vi volevo dire che avete rotto il c**** con questo Gino" (clicca qui per vedere il video in questione). Dopodiché ha mostrato diverse immagini nelle quali ha confermato ancora una volta di sapere bene come ci si diverte e ha precisato: "Vamooossssss! Tia loca!!!!! Iniziamo il 2018 spaccando tutto!!!!! Auguri a tutti!"

Belen Rodriguez e le parole di Andrea Iannone

Andrea Iannone aveva trascorso il Natale in famiglia, salvo poi ricongiungersi a Belen Rodriguez in occasione del Capodanno. Lui stesso ha pubblicato su Instagram uno scatto nel quale si appresta a salire in moto e precisa: "Gorda arrivo" (clicca qui per vedere la foto). E non è questa l'unica immagine al fianco della sua fidanzata, che finalmente ricompare su Instagram insieme a lui dopo diversi mesi di assenza. Il pilota della Suzuki infatti si mostra a letto con la showgirl argentina, indossando una maschera al volto e precisando: "Per noi più che Capodanno è Carnevale" (clicca qui per vedere la sua Instagram Story). Le voci di crisi per la coppia sono solo un lontano ricordo, proprio mentre anche Stefano De Martino per la prima volta ha presentato la sua attuale fidanzata Gilda Ambrosio in famiglia.

