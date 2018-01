Beethoven 2/ Il film col famoso San Bernardo in onda su Italia 1 a partire dalle 15.00 (oggi, 2 gennaio 2018)

Beethoven 2, il film con il San Bernardo protagonista in onda su Italia 1 dalle ore 15.00. Nel cast Charles Grodin, Bonnie Hunt, Nicholle Tom, Christopher Castile e Sarah Rose Karr.

02 gennaio 2018

Il primo pomeriggio di Italia 1 di martedì 2 gennaio 2018 vedrà protagonista il film commedia per tutta la famiglia dal titolo Beethoven 2. La pellicola, che andrà in onda dalle 15.00, è stata diretta nel 1993 da Rod Daniel e rappresenta il sequel del primo capitolo della saga dedicata al san Bernardo più famoso ed amato del cinema. L'epopea cinematografica che vede protagonista il personaggio del cane Beetohven si compone di ben sette film ognuno diretto da un regista differente. Il cast di Beetohven 2 è composto da Charles Grodin, Bonnie Hunt, Nicholle Tom, Christopher Castile, Sarah Rose Karr, Debi Mazar: Regina, Chris Penn, Ashley Hamilton. Charles Grodin, protagonista maschile dell'intera saga che interpreta il personaggio di George Newton, è un attore e sceneggiatore americano che ha raggiunto il successo nel 1976 grazie alla partecipazione al film King Kong.

BEETHOVEN 2, LA TRAMA DEL FILM

È trascorso ormai un anno da quando Beethoven è entrato nella vita della famiglia Newton, ma l'affabile san bernardo sembra non essere del tutto felice. Al pari dei suoi amici canini vorrebbe trovare una cagnolina con cui trascorrere il resto della sua vita. Un giorno incontra lo sguardo di Missy, un tenero esemplare di san Bernardo femmina che si trova coinvolta nel bel mezzo di una diatriba tra i suoi due padroni, che sono in procinto di separarsi. Missy viene affidata a Regina, alla quale però non interessa davvero nulla della cagnolina. Dall'amore tra Beethoven e Missy nasce una splendida cucciolata che Regina intende fin da subito vendere ai migliori offerenti. I piccoli di casa Newton però intervengono giusto in tempo per salvare i cuccioli. Ma Regina non si arrende ed escogiterà un piano per rubare la cucciolata. Per farlo raggiunge i Newton nella località in cui la famiglia è in procinto di recarsi per trascorrere le vacanze estive. Regina riuscirà a rubare i cuccioli ma poco dopo verrà raggiunta dai Newton, con Beethoven che la getterà nelle rapide di un fiume. Diversi mesi dopo la cucciolata verrà affidata all'ex marito di Regina, diventato il legittimo proprietario di Missy

