Bianca Balti e Matthew McRae si sono lasciati? Sparite le foto delle nozze dal profilo Instagram della modella

02 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Il 1º agosto 2017 a Laguna Beach, Bianca Balti ha sposato Matthew McRae con una cerimonia da favola. La coppia, prima di pronunciare il fatidico sì, aveva anche avuto una figlia, Mia. Tutto lasciava pensare ad una splendida storia d’amore con il lieto fine che tutti sognano e, invece, a distanza di pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio, sulla coppia si sarebbe abbattuta la crisi. Parlare di matrimonio finito appare prematuro ma tra la modella e il marito sarebbe in corso una vera e propria crisi. Dal profilo Instagram di Bianca Balti che, per amore di Matthew MxRae aveva scelto di lasciare l’Europa e trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, sono sparite non solo le foto del matrimonio ma anche ultime immagini di coppia. L’amore tra Bianca Balti e Matthew McRae, dunque, è davvero finito? I segnali che arrivano dai social non sono assolutamente incoraggianti.

I MESSAGGI SOCIAL DI BIANCA BALTI

Bianca Balti continua ad aggiornare il suo profilo Instagram ma le didascalie delle sue foto lasciano pensare ad un cambiamento improvviso nella vita della modella. “Nuovi orizzonti”, ha scritto nei giorni scorsi Bianca Balti che, per l’arrivo del nuovo anno, ha pubblicato una foto con le figlie scrivendo – “E' stato triste, a volte è stato difficile ma per la maggior parte felice (...) Vivo per amore. E ho davvero tanto amore intorno a me. Mi piace sentirmi viva e sono grata per esserlo. Vivo per crescere, non finisco mai di imparare e sono grata per questo. La vita è bella. Un sereno 2018 a tutti”. Nell’immagina, Bianca Balti appare sorridente accanto ai grandi amori della sua vita a cui è pronta a donare tutto l’amore del mondo. Bianca Balti, dunque, ha aperto il nuovo anno da single o quella con il marito Matthew McRae è solo una crisi passeggera?

