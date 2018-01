Black Mirror 5/ Dopo l'ottima quarta stagione si pensa già al futuro della serie?

02 gennaio 2018 Hedda Hopper

Black Mirror 4

In questo fine settimana di Capodanno, gli abbonati Netflix hanno avuto modo di vedere e rivedere i sei episodi di Black Mirror 4 e adesso sono tutti pronti a chiedersi, ci sarà un seguito? I sei episodi che hanno composto la quarta stagione sono andati via uno dopo l'altro, caso dopo caso a completare un altro capitolo della serie antologica più ansiogeno della piattaforma streaming. La fantascienza qui cammina di pari passo, o poco avanti, alla realtà e il fatto che alcune di queste idee siano già in fabbricazione e presto d'attuazione rendono Black Mirror qualcosa di insolito e di cui non si può fare a meno ecco perché il pubblico ora chiede a gran voce la quinta stagione di cui, però, al momento non si sa ancora niente.

ARRIVA IL RINNOVO PER LA SERIE?

La vita di Black Mirror non è stata sempre facile e a riprova di questo c'è stato anche l'approdo su Netflix dopo due stagioni su Channel 4. Proprio nel 2015 Netflix ha annunciato l'arrivo della serie antologica sulla piattaforma e anche i suoi "dodici episodi" già ordinati ovvero i sei della terza stagione e i sei della quarta, ma cosa succederà nella quinta? I punti di forza ci sono tutti così come i presupposti positivi che possono spingere la piattaforma a rinnovare la serie. Da una parte abbiamo l'ottimo riscontro di pubblico, dall'altra abbiamo quello della critica che da sempre ha posto Black Mirror bene in alto arrivando a paragonarla con film importanti come Ai confini della realtà. Se a questo uniamo il fatto che la serie ha trionfato anche agli Emmy Awards 2017 con l'episodio cul "San Junipero", il gioco è fatto. Non ci rimane che attendere l'annuncio ufficiale.

