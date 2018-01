CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER / La coppia è fidanzata ufficialmente? Ecco l'anello del mistero, foto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono fidanzati ufficialmente? In occasione della festa di fine 2017, l'argentina sfoggia un anello al dito che non passa inosservato...

02 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazo Moser continuano a trascorrere insieme le vacanze di Natale, tenendo i loro fan informati riguardo tutti i loro recenti movimenti. Dal giorno in cui sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 2, luogo che ha permesso alla coppia di conoscersi e innamorarsi, tra loro non c'è stato un solo giorno di separazione. Dalla vigilia di Natale in casa di Belen, alle vacanze sulla neve in compagnia degli amici Giulia De Lellis e Andrea Damante, ogni occasione è stata perfetta per mantenere alto il clamore mediatico e l'interesse di migliaia di followers. Non è rimasto escluso da questa abitudine anche il veglione di Capodanno, che ha portato la coppia a Montecarlo dove ha partecipato ad una festa esclusiva. E proprio dalle immagini di questo pary, non è sfuggito un particolare molto importante...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ufficialmente fidanzati?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno pubblicato diverse Instagram Stories (clicca qui per vedere le immagini) per testimoniare la loro felicità in occasione della notte più lunga dell'anno. Elegantissimi e sorridenti, i due ex gieffini si sono scambiati un bacio allo scoccare della mezzanotte, confermando ancora una volta di essere innamoratissimi. La coppia ha ammesso fin dalla fine dell'avventura al Grande Fratello Vip 2 di programmare un futuro insieme, parlando spesso sia di matrimoni che di figli e un indizio notato in una delle tante foto sembra proprio confermare questo progetto. Cecilia indossa infatti un anello con diamante al dito medio e già le voci di fidanzamento ufficiale spopolano sul web. È questo il regalo che Ignazio le ha voluto fare per Natale? Si tratta di un chiaro impegno per il futuro? Per il momento la coppia non smentisce né conferma, ma considerando il loro interesse per i social network le notizie potrebbero arrivare molto presto...

