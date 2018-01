CHRISTMAS MAIL - UNA LETTERA PER SOGNARE/ Su Canale 5 il film con Ashley Scott (oggi, 2 gennaio 2018)

Christmas mail – Una lettera per sognare, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 2 gennaio 2018. Nel cast: Ashley Scott e A.J. Buckley, alla regia John Murlowski. Il dettaglio.

02 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ASHLEY SCOTT

Christmas mail - Una lettera per sognare, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 2 gennaio 2018 alle ore 16,30. Una pellicola americana di genere commedia romantica del 2010 che è stata diretta da John Murlowski, regista noto per i film Black Cadillac e Appuntamento con la morte ed è stata scritta da Lorene Lacey e Steven Palmer Peterson. Quest’ultimo, aveva già lavorato con il regista, firmando la sceneggiatura del film Replicate. Christmas mail - Una lettera per sognare, vede protagonisti Ashley Scott e A.J. Buckley. La prima è una ex modella e attrice statunitense, ha preso parte a film come A testa alta, S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine e Trappola in fondo al mare. A.J. Buckley, è un attore di origine irlandese, noto per aver interpretato il tecnico di laboratorio Adam Ross, nella nota serie poliziesca CSI: NY. Tra gli altri interpreti c'è anche Lochlyn Munro, attore canadese, che in Italia è conosciuto per il ruolo di Jack, nella serie televisiva Streghe, ma che ha recitato anche in importanti pellicole di Martin Sheen, Clint Eastwood e Rowdy Herrington. Infine, fanno parte del cast anche Vanessa Evigan, Rolonda Watts, Piper Mackenzie Harris, Ron Roggè, Lisa Long e Nick Roberts. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CHRISTMAS MAIL - UNA LETTERA PER SOGNARE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Nel film, Kristi North (Ashley Scott) è una ragazza in cerca di lavoro e durante il periodo natalizio viene assunta all’ufficio postale per rispondere alle lettere indirizzate al Polo Nord e destinate a Babbo Natale. Entusiasta e felice della nuova occupazione, svolge il suo compito con diligenza e impegno. Il capo dell’ufficio Richard Fuller (Lochlyn Munro), non si fida della ragazza e decide di farla spiare da Matt Sanders (A.J. Buckley) un altro dipendente. Quest’ultimo durante la sua missione, pedina e controlla la collega, riferendo al capo i risultati delle sue indagini. Ben presto frequentando Kristi si innamora della sua dolcezza e intelligenza e tra i due nasce una relazione. Ma quando Kristi scopre che il ragazzo la controllava per conto del capo, delusa, abbandona il lavoro e scompare senza lasciare traccia. Matt, convinto di aver trovato la donna della sua vita, disperato si mette a cercarla ma senza successo, fin quando ormai, dopo aver perso ogni speranza, la ritrova e tenta in tutti i modi di convincerla dell'autenticità dei suoi sentimenti. Una commedia perfetta per tutta la famiglia che non ha riscosso molto successo al cinema ma che è molto apprezzata come film movie per la tv.

