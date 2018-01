Daniele Bossari all'Isola dei Famosi 2018/ Il vincitore del GF Vip 2017 sarà un opinionista

Daniele Bossari all'Isola dei Famosi 2018: il vincitore del Grande Fratello vip 2017, secondo Novella 2000, sarà l'opinionista in studio accanto a Mara Venier.

Daniele Bossari è pronto a tornare in tv. Dopo il grande successo ottenuto partecipando al Grande Fratello Vip 2017 al punto da portare a casa la vittoria, Daniele Bossari potrebbe tornare ad essere nuovamente in televisione. Secondo quanto riporta Novella 2000, infatti, il conduttore sarebbe stato scelto dalla produzione dell'Isola dei Famosi 2018 per affiancare Mara Venier nel ruolo di opinionista. Finora, si era parlato di una staffetta tra opinionisti ma secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che ad affiancare Alessia Marcuzzi nello studio di Milano, potrebbero essere i soli Mara Venier e Daniele Bossari. La notizia ha già fatto il giro del web scatenando l’entusiasmo dei fans di Daniele che speravano di poterlo vedere nel ruolo di inviato dall’Honduras. Il nome del vincitore del Grande Fratello Vip 2017, infatti, è stato in pole fino all’ultimo anche se, alla fine, a spuntarla, è stato Stefano De Martino. Per Bossari, comunque, il ruolo di opinionista rappresenta una bella occasione in attesa di avere un programma tutto suo.

L’AMICIZIA TRA DANIELE BOSSARI E ALESSIA MARCUZZI

Per Daniele Bossari, affiancare Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi 2018, rappresenterebbe un ritorno al passato. I due, infatti, hanno già lavorato insieme conducendo con grandissimo successo il Festivalbar. Tra il futuro marito di Filippa Lagerback e la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2018, inoltre, c’è una grande amicizia. La Marcuzzi, infatti, sui social, ha espresso tutta la sua gioia non solo per il futuro matrimonio di Filippa e Daniele ma anche per la vittoria di Bossari al Grande Fratello Vip. I due, dunque, torneranno a lavorare insieme? I fans del conduttore si augurano che l’indiscrezione lanciata da Novella 2000 venga presto ufficializzata.

