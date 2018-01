Dragon Ball Super/ Al via oggi le nuove puntate: Goku sulle tracce di Black (anticipazioni 2 gennaio 2018)

Torna oggi, nel pomeriggio di Italia Uno, la serie dedicata alle avventure di Dragon Ball Super. L'episodio, dal titolo "Alla ricerca dell'identità di Black", si concentrerà su...

02 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Dragon Ball Super

Grandi sorprese in questo 2018 per tutti i fan di Dragon Ball: come annunciato, Mediaset ha acquisito i diritti per le nuove puntate della serie "Super", che prenderà il via a partire da oggi pomeriggio con l'episodio dal titolo "alla ricerca dell'identità di Black". In questa puntata i protagonisti, così come anche il titolo suggerisce, dovranno risalire all'identità del misterioso villain che Goku ha già avuto modo di sfidare, con la consapevolezza che il cattivo in questione ha le medesime sembianze del protagonista. Per questo motivo, Whis e il dio della distruzione Lord Beerus accompagneranno Goku nel regno dei Kaioshin del 10° Universo, dove dovranno indagare sugli anelli del tempo che il nemico utilizza per viaggiare attraverso le varie dimensioni. In questa occasione, i tre protagonisti incontreranno Zamasu e il suo maestro Gowasu, che è colui che custodisce gli anelli del tempo, simili a quello utilizzato da Black nel corso della sua apparizione.

ZAMASU E GOWASU

Come già anticipato, nel viaggio verso il regno dei Kaioshin dell'universo 10, Goku, Whis e Lord Beerus incontreranno Gowasu e Zamasu con lo scopo di dare una risposta alla domanda che, più di tutte, potrebbe risolvere il mistero sull'anello che il perfido Black porta al dito. Qui incontreranno Zamasu, custode degli anelli del tempo, e Gowasu, un suo discepolo che si allena per diventare il futuro Kaioshin, Dio della creazione. Quest'ultimo, in particolare, mostrerà una natura particolarmente avversa a quella degli esseri umani, in quanto ritenuti poco rispettosi della vita che è stata concessa loro. Nella stessa puntata, le anticipazioni rivelano che Trunks continuerà a scoprire con enorme sorpresa come si è evoluta questa linea temporale, apprendendo che Crillin è sposato con C-18. Nel frattempo, sull'universo 10, il sangue Sayan di Goku prenderà il sopravvento e lo spingerà a misurarsi con Zamasu per testare i suoi poteri.

