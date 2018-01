Ed Sheeran nei Simpson/ Video, per il cantante cameo nel cartone di Matt Groening: il tatuaggio di Blinky

02 gennaio 2018 - agg. 02 gennaio 2018, 23.00 Matteo Fantozzi

Ed Sheeran nei Simpson

Ed Sheeran sarà tra i protagonisti del primo episodio della nuova stagione dei Simpson. Il cantante da sempre è un grandissimo amante della serie animata ideata da Matt Groening. Il ragazzo infatti ha da diverso tempo un tatuaggio di Blinky che è il simbolo del suo amore per i Simpson. Blinky è il famoso pesce con tre occhi che viene pescato dall'acqua contaminata dalla centrale nucleare del Signor Burns dove lavora Homer. Un tatuaggio che non rappresenta quindi un personaggio importante, ma che è il simbolo di come proprio Ed Sheeran conosca la serie in maniera molto dettagliata. Staremo a vedere se dopo questa esperienza deciderà anche di tatuarsi il volto di Brendan che è il personaggio a cui appunto presterà la voce, un giovane pianista che si innamorerà follemente di Lisa Simpson. (agg. di Matteo Fantozzi)

INTERPRETERÀ BRENDAN

Ed Sheeran ha realizzato un altro suo sogno e cioè quello di entrare in un episodio dei Simpson. Il cartone animato di Matt Groening vedrà questo prezioso cameo nella prima puntata della ventinovesima stagione che andrà in onda in prima tv tra cinque giorni col titolo "Haw-Haw Land", chiara parodia del film musicale ''La La Land''. Ed Sheeran interpreterà il ruolo di Brendan, un ragazzo che si è innamorato di Lisa Simpson e che per questo collabora con lei accompagnandola con il pianoforte al suo immancabile sassofono. Il cantante di Halifax presterà quindi la sua voce con il trailer che ha raccolto già moltissime visualizzazioni e ci mostra proprio il momento in cui entra in scena Brendan, pronto ad esercitarsi nel garage di casa Simpson insieme a Lisa, riuscirà a conquistarla? In Italia dovremo poi aspettare che la prima tv ci porti questa nuova stagione e capiremo poi se su Fox o su Italia 1.

LA CARRIERA DEL CANTANTE DI HALIFAX

Ed Sheeran è nato ad Halifax il 17 febbraio del 1991. Nonostante abbia ancora 26 anni però si è costruito una fama incredibile in tutto il mondo, diventando famoso quando aveva appena quattordici anni. La sua carriera è infatti iniziata nel 2005 quando ha pubblicato il suo primo album che porta il suo stesso nome. Da quel momento ha deciso però di diventare più enigmatico nei titoli dei suoi dischi passando dal Want Some? del 2007 a puri simboli matematici con + nel 2011, X nel 2014 e ÷ nel 2017. A questi successi sono seguiti poi le tournée che hanno portato la sua musica in giro per il mondo. Inoltre l'abbiamo visto recitare in diverse serie televisive come addirittura Game of Thrones. Nel 2016 ha debuttato invece sul grande schermo, partecipando al film di Sharon Maguire, Bridget Jones's Baby. Ha ricevuto inoltre in carriera l'onorificenza come Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico nel 2017 ''per i servizi alla musica e alla carità".

