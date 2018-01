F.B.I. Operazione gatto/ Il film prodotto dalla Walt Disney su Rai 2 dalle 23.00 (oggi, 2 gennaio 2018)

F.B.I. Operazione gatto, il film prodotto dalla Walt Disney su Rai Due a partire dalle ore 23.00. Nel cast Hayley Mills, Dean Jones, Dorothy Provine, Frank Gorshin e Neville Brand.

02 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

F.B.I. Operazione gatto su Rai Due

FBI Operazione gatto è il film commedia che Rai 2 trasmetterà in seconda serata, martedì 2 gennaio 2018, dalle 23 in punto. Prodotta dalla Walt Disney, la pellicola vanta la direzione di Robert Stevenson, regista inglese che ha curato la regia di grandi classici Disney. Ne sono un esempio Mary Poppins, Zanna Gialla, Il fantasma del pirata Barbanera, Un maggiolino tutto matto e Herbie il Maggiolino sempre più matto. Gli interpreti principali di FBI Operazione gatto sono Hayley Mills, Dean Jones, Dorothy Provine, Tom Lowell e Frank Gorshin. I gatti protagonisti della storia sono tutti esemplari siamesi tradizionali. Ad interpretare il ruolo della protagonista (Patti Randall) è Hayley Mills, attrice statunitense che ha preso parte a numerosi film prodotti dalla Disney, come Il cowboy ed il velo da sposa.

LA TRAMA DEL FILM DELLA WALT DISNEY

Dan e Iggy, una coppia di malviventi, mettono a segno una rapina ai danni di un istituto di credito e dopo essere entrati in possesso della refurtiva rapiscono la signorina Miller, prendendola in ostaggio. Dopo aver depistato le indagini, i due si rifugiano all'interno di un appartamento disabitato assieme al loro ostaggio. Iggy, che è un grande amante dei gatti, viene avvicinato da uno splendido esemplare di siamese che lo segue fino al loro nascondiglio. La Miller ne approfitta per appendere al collarino del gatto il suo orologio, incidendo sul retro un messaggio d'aiuto. Quando il gatto torna a casa le sue padrone si accorgono immediatamente dell'orologio e contattano l'FBI. L'agente Zeke Kelso, purtroppo allergico ai gatti, coordina le indagini e dopo varie peripezie ed all'aiuto del gatto siamese, riesce ad incastrare i due criminali

