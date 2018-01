GIULIA DE LELLIS/ L'ex Uomini e Donne: "Barbara d'Urso? Non andai da lei dopo il Grande Fratello perchè..."

Giulia De Lellis, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di non aver mai litigato con Barbara D'Urso, conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

02 gennaio 2018 Fabio Morasca

Giulia De Lellis non ha litigato con Barbara D'Urso (Instagram)

Giulia De Lellis ha rivelato di non aver litigato con Barbara D'Urso, conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip e fidanzata di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, è stata intervistata dal settimanale Nuovo Tv, al quale ha risposto ad alcune domande rimaste senza risposta. Una di queste riguardava proprio il fatto che la 21enne romana, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, non è stata intervistata, come di consueto, da Barbara D'Urso nelle sue trasmissioni televisive. Sui social network, quindi, in molti hanno ipotizzato una presunta discussione tra la conduttrice e la De Lellis che, tra l'altro, ha anche ricoperto il ruolo di opinionista in alcune puntate di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. La fidanzata di Andrea Damante ha fugato ogni dubbio, dichiarando di non aver litigato assolutamente con Barbara D'Urso. I motivi per i quali Giulia De Lellis non ha ancora presenziato ai programmi condotti da Barbara D'Urso riguardano esclusivamente la mancanza di tempo.

GIULIA DE LELLIS HA CONOSCIUTO BELEN RODRIGUEZ

Dopo la sua partecipazione al reality show andato in onda sulle reti Mediaset nell'autunno scorso, infatti, gli impegni dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, prevedibilmente, sono aumentati e Giulia De Lellis si è ritrovata, quindi, a dover compiere delle scelte. L'ex concorrente del GF Vip, in questo momento, è impegnata nelle tantissime serate in discoteca che tutti gli ex concorrenti di reality show fanno per rendere al meglio la visibilità accumulata grazie al reality show. La De Lellis, comunque, ha in serbo anche un altro progetto che, però, non ha svelato nei dettagli: "Uscirà qualcosa di mio che porterà il mio nome. Ci vorrà ancora tempo e quando riuscirò a realizzarlo sarà un sogno che diventerà realtà". Giulia De Lellis, infine, ha anche dichiarato di aver conosciuto Belen Rodriguez, sorella di Cecilia, un'altra delle ex concorrenti della seconda edizione del GF Vip. Giulia De Lellis ha dichiarato che la showgirl e conduttrice argentina è una donna molto schietta e sincera, sostanzialmente come lo è lei.

