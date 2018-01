I segreti di Brokeback Mountain/ Il film di Ang Lee con Heath Ledger in onda su Cielo (oggi, 2 gennaio 2018)

I segreti di Brokeback Mountain, il film in onda su Cielo a partire dalle ore 21.15. Regia di Ang Lee e nel cast Heath Ledger, Kaje Gyllenhaal e anche Michelle Williams.

I segreti di Brokeback Mountain su Cielo

Su Cielo, nel prime time del 2 gennaio 2017, andrà in onda con programmazione fissata per le ore 21,15, un film di grande successo e di delicata argomentazione nelle tematiche: 'I Segreti di Brokeback Mountain', film sentimentale del 2005 ispirato al romanzo di Annie Proulx 'Gente Del Wyoming'. Alla regia il grande Ang Lee (assieme a questa pellicola il regista di origini cinesi ha vinto un altro Oscar con il lungometraggio 'Vita Di Pi'), regia nella quale prevale, su tutto il cast, la coppia di protagonisti, il vero punto focale di tutta la trama, il pluri-premiato attore australiano Heath Ledger, morto a soli ventinove anni ma già con una carriera lastricata di grandi successi ed ottimi film alle spalle, e Jake Gyllenhaal, fratello della bravissima attrice Maggie, letteralmente proiettato nel mondo dei nuovi eroi del cinema interpretando la parte principale in 'Donnie Darko', ma già in precedenza presente in cast di ottimo successo.

LA TRAMA DEL FILM CON HEATH LEDGER

Nel Wyoming in cui l'America delle guerre in Vietnam o Corea (siamo nei primi anni '60) si avvertiva come un lontano eco attutito dalle montagne, una coppia di giovani cow-boy si presenta ad un allevatore locale rispondendo ad un annuncio nel quale si chiede di condurre (in seguito accudire tutta l'estate) un grande gregge di pecore sino alla località di Brokeback Mountain. Dovranno vivere in solitudine e rimanere sempre all'erta per difendere il gregge da predatori e razziatori, un lavoro duro per gente dura, che sa rimanere per mesi isolata, e, sia Ennis Del Mar (Heath Ledger), sia Jack Twist (Jake Gyllenhaal), appartengono a questa categoria: due ragazzi del vecchio west in era moderna. Partono per Brokeback Mountain e proprio tra i monti, in pieno isolamento, vivono la loro avventura fatta di guardie notturne, solitudini, differenze di carattere, di aspettative nella vita, ma soprattutto provando una forte lacuna sentimentale dovuta alla lontananza da casa. Scoprono così di provare una strana attrazione reciproca che sfocerà in un rapporto sessuale, il quale segnerà Ennis e Jack per sempre. Tornati a casa dalle rispettive mogli e fidanzate, iniziano la loro vita di sempre, con nuovi lavori, passioni (Jack ama i rodei), Ennis avrà anche due figlie, ma dopo qualche anno si cercano per tornare là, sulle montagne, a Brokeback Mountain e rivivere per qualche giorno quella notte, in amicizia, e quel fuoco che mai si è spento, per poi tornare di nuovo alle proprie vite di tutti i giorni fin quando le rispettive mogli iniziano ad insospettirsi.

