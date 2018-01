IVANA MRAZOVA E LUCA ONESTINI / Si pensano nonostante la distanza? Ecco l'indizio (Grande Fratello Vip 2)

Ivana Mrazova e Luca Onestini sono innamorati e si pensano nonostante la distanza? Ecco l'indizio nei social network che non è sfuggito ai tanti fan della coppia.

02 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Il rapporto tra Ivana Mrazova e Luca Onestini è uno dei tormentoni dei telespettatori del Grande Fratello Vip 2. Dopo la fine della loro avventura televisiva, la modella e l'ex tronista hanno continuato a frequentarsi, confermando i loro incontri in diverse foto pubblicate nei social network. Sebbene entrambi abbiano sempre ufficialmente negato la nascita di una storia d'amore, negli ultimi tempi hanno dimostrato di sentirsi costantemente attraverso i social network anche in questa fase di lontananza. Come la stessa Mrazova ha dichiarato, lei ha deciso di tornare in patria in occasione delle festività natalizie, trascorrendo qualche giorno in famiglia dopo una lunga separazione. Luca Onestini, invece, è rimasto in Italia anche se qualche giorno fa ha pubblicato su Instagram un breve video della cugina di Ivana, mentre canta l'ormai conosciutissimo tormentone del gieffino. E gli indizi sull'interesse sentimentale tra questa bella coppia non finiscono qui.

Ivana Mrazova e quella faccina sospetta

Qualche ora fa Luca Onestini ha pubblicato una diretta sulle sue Instagram Stories. Una decisione che non è passata inosservata a Ivana Mrazova che non solo ha ascoltato le dichiarazioni dell'amico ma le ha anche commentate. E quale è stato l'emoji da lei utilizzato per esprimere il suo punto di vista? Niente meno che una faccina con gli occhi a cuore, fatto che di certo non è passato inosservato tra i suoi fedeli sostenitori. Accortosi della svista, la Mrazova ha quindi cercato di chiarire la questione, aggiungendo ulteriori commenti: "Ahahahah è scappata la faccia", aggiundendo poi altri emoji meno interessanti, ma ormai era troppo tardi. In tantissimi infatti hanno commentato nei profili Instagram di entrambi, dicendosi certi che la coppia non riesca più a nascondere il loro amore (clicca qui per vedere la Instagram Story di Luca Onestini che ha scatenato la curiosità dei followers). La reazione dei due interessati per ora non è arrivata, almeno fino alla prossima svista...

