Il Segreto/ Anticipazioni 2 gennaio: Hernando ha un’amante? Camila in cerca della verità

Il Segreto, anticipazioni 2 gennaio: Camila, sempre più sospettosa, chiede a Hernando se abbia un'altra donna; Beatriz, ancora innamorata di Matias, lo pone di fronte ad una scelta.

02 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Il Segreto

Dopo la lunga pausa dovuta al Capodanno, Il Segreto, torna in onda oggi, martedì 2 gennaio, alle 15.30 su canale 5. Le vicende dei protagonisti della famosa soap opera spagnola continuano ad incollare davanti ai teleschermi milioni di telespettatori e a stupirli con continui colpi di scena. Al centro delle puntate attualmente in onda, vi è il dramma d’amore che stanno vivendo Beatriz e Camila. La giovane figlia di Hernando, dopo aver fatto l’impossibile per riconquistare Matias, ha scoperto da Marcela che si sposerà proprio con Matias dal quale aspetta un figlio. Matias, dopo aver scoperto che è stata Marcela a confessare la verità a Beatriz, non riesce ad arrabbiarsi con la sua futura sposa. Marcela è così alle prese con i preparativi del matrimonio ma Matias continua ad avere un atteggiamento scontroso. Anche Camila, esattamente come Beatriz, sta soffrendo per amore. Hernando continua ad avere un atteggiamento ambiguo, Camila sta cercando di riaccendere la fiamma dell’amore ma Dos Casas continua a respingerla. Nel frattempo, Raimundo sta lentamente tornando alle sue abitudini mentre Cristobal non ha alcuna intenzione di lasciare Miel Amarga. Anzi ha in mente un piano. Cosa avrà intenzione di fare?

ANTICIPAZIONI 2 GENNAIO

Cosa succederà nella puntata de Il Segreto in onda oggi, 2 gennaio? Matias, pur essendo ancora innamorato di Beatriz, non ha alcuna intenzione di abbandonare Marcela ed è deciso a sposarla e a prendersi cura di lei e del bambino. Matias, nonostante le sue buone intenzioni, si ritrova ad affrontare nuove sfide. Il figlio di Emilia e Alfonso, così, affronta Camila e Hernando i quali, nonostante la difficile situazione, si mostrano cordiali e disponibili. Chi, tuttavia, non è ancora disposta ad arrendersi è Beatriz. Convinta che Matias ami lei e che non sia realmente innamorato di Marcela, lo coglie di sorpresa ponendolo di fronte ad una scelta: lasciare tutto, compresa Marcela, e andare via con lei per poter vivere il loro amore. Cosa farà Matias? Camila, dopo essere stata rifiutata da Hernando, è convinta che il marito abbia un’amante. Dos Casas, pur essendo notevolmente in difficoltà, nega mentendo. Nicolas, invece, torna a Puente Vejo con il film in cui ha recitato Mariana, sperando di poterlo proiettare in piazza. A casa di Cristobal, infine, arriva la Guardia Civile.

