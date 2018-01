Il ragazzo di campagna/ Il film con Renato Pozzetto su Rete 4 alle 21.15 (oggi, 2 gennaio 2018)

Il ragazzo di campagna, il film in onda dalle 21.15 su Rete 4. Scritto e diretto da Castellano e Pipolo vede nel cast oltre al protagonista Renato Pozzetto anche Massimo Boldi.

02 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Il ragazzo di campagna su Rete 4

Su Rete 4, alle 21.15, andrà in onda un classico della commedia italiana: Ragazzo di campagna, film del lontano 1984 con un giovane Renato Pozzetto. Diretto da Castellano e Pipolo, sodalizio registico che ha regalato tanto alla commedia di quegli anni, il film vede come secondo protagonista anche Massimo Boldi, nel ruolo di Severino Cicerchia. La fotografia è affidata a Danilo Desideri, collaboratore anche di Carlo Verdone, e vincitore di David di Donatello nel 1992. La Cascina Masoni, in cui fu ambientato il film, sita in provincia di Pavia, è meta di pellegrinaggio da decenni. Infatti Ragazzo di campagna è un cult, le cui battute, ancora vengono ricordate nel tempo, ad esempio quella di Artemisio quando afferma "Ma come? Lei non mi ha lasciato morire nell'acqua, per affogarmi nella...?".

TRAMA DEL FILM CON RENATO POZZETTO

Artemisio è un giovane contadino, la cui vita è segnata dai ritmi della campagna, sfibranti, noiosi, sempre uguali. Fidanzato con l'unica ragazza del paese, Maria Rosa (interpretata da Sandra Ambrosini), pur senza amarla, decide all'età di quarant'anni di cambiare la sua vita perché non è mai uscito dal suo Borgo Tre Case, non ha mai visto niente e vuole una vita migliore. Si trasferisce così a Milano, chiedendo aiuto a suo cugino Severino (Massimo Boldi). Tuttavia l'ingenuo Artemisio non sa che questi è un criminale da quattro soldi, dedito a furtarelli e già condannato diverse volte. Si ritroverà così coinvolto nei suoi misfatti, ma emergendo sempre con la sua onestà e bontà, tanto da riuscire a conoscere grazie a circostanze fortuite, una giovane donna, che lo aiuta a sistemarsi in maniera onesta e dignitosa a Milano. Tuttavia la vita milanese non sarà facile per Artemisio, sottoposto a dure prove, alla ricerca di un posto di lavoro che sembra non arrivare mai e alle prese con le prime delusioni d'amore.

