Isola dei Famosi 2018/ Fabrizio Bracconeri dice no e monta la polemica sui social: ecco cosa è successo

Tanti nomi ma nessuna conferma ufficiale da parte della redazione e dai vertici alti Mediaset per la prossima Isola dei Famosi 2018, e Fabrizio Bracconeri? Il suo no accende la polemica

02 gennaio 2018 Hedda Hopper

Fabrizio Bracconeri

Mancano pochi giorni al debutto dell'Isola dei Famosi 2018 è ancora vige il riserbo assoluto sul possibile cast della nuova edizione. Sono tanti i nomi circolati nei prossimi giorni ma questa e la prossima saranno le settimane decisive. Grandi annunci magari tramite Tv, Sorrisi e Canzoni e i social ci attendono nelle prossime ore ma quello che sembra essere un caso risolto c'è già. Le ultime novità riguardano proprio uno dei personaggi che era stato dato per certo dalla maggior parte dei siti web e dei settimanali ovvero l'ex Bruno Sacchi dei Ragazzi della 3C, Fabrizio Bracconeri. Intorno a lui c'è sempre un'aria di polemica e anche in questo caso è stato così. Dopo giorni passati a parlare di lui come già in partenza per l'Isola dei Famosi 2018 arriva la smentita ufficiale, o quasi. A dire la sua sulla partenza è proprio il diretto interessato via social.

FABRIZIO BRACCONERI ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018?

Nelle scorso ore Fabrizio Bracconeri ha scelto Facebook per chiedere a tutti i fan di non continuare a chiedere in privato della sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2018 perché lui non partirà, o almeno questo è quello che ha detto. L'attore ha scritto: "NON mandatemi messaggi privati chiedendomi dell'Isola dei famosi, IO NON FARÒ L'ISOLA e oltre tutto NON SO NULLA SUL CAST VE LO GIURO, non voglio sembrare scortese ma è la verità grazie". Anche in passato è successo lo stesso proprio all'Isola dei Famosi 2018 con Cristian Galella ed è stato lo stesso con lo scorso Grande Fratello Vip 2017, sarà anche questo il caso o l'attore ha detto la sua e l'argomento può dirsi chiuso qui? Al momento non ci sono altre conferme anche se c'è chi pensa che non è lui ad aver detto no ma sicuramente è la redazione a non averlo chiamato e provinato. Dove sta la verità e perché in un primo momento di era parlato di lui? Forse la trattativa non è andato in porto o non è mai partita?

