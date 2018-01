J-Ax / Un 2017 di grandi successi per il rapper: la grande festa di Capodanno (Nek in Arena)

J-Ax, un 2017 di grandi successi per il rapper, che ha battuto ogni record con "Comunisti col rolex". Grande festa per il Capodanno 2018 ad Olbia, in Sardegna.

02 gennaio 2018

Si è appena concluso per J-Ax un anno davvero ricco di grandi successi. Il disco e il successivo tour "Comunisti col rolex" che lo ha visto al fianco di Fedez, ha battuto ogni record. Un anno concluso con altrettanto successo e iniziato nel migliore dei modi con il rapper sul palco ad Olbia tra gli applausi di tutto il pubblico presente. Ma chi è J-Ax? Pseudonimo di Alessandro Aleotti, è nato a Milano il 5 agosto del 1972, è un rapper, cantautore e produttore discografico italiano, noto per aver fondato il duo rap Articolo 31 insieme a DJ Jad nei primi anni novanta e per la carriera solista intrapresa a partire dal 2006. Il cantante è il fratello maggiore di Grido, ex-componente dei Gemelli DiVersi. Per alcuni mesi ha preso parte al progetto Due di Picche, poi accantonato, assieme a Neffa. Nel corso dei primi anni 2000 J-Ax ha abbandonato sempre di più lo stile rap per abbracciare uno stile più tendente al pop, pur rimanendo legato alle sue radici.

IL CAPODANNO AD OLBIA

A Capodanno è stato impegnato ad Olbia insieme a Grido, ex Gemelli Diversi, fratello minore di J-Ax. Il presentatore, Matteo Pianezzi, quando ha lanciato J-Ax e la sua band, "l'Accademia delle teste dure", ha fatto scoppiare l'urlo del pubblico presente. Il Bello d'esser brutti, Spirale ovale, Senza pagare, Vorrei ma non Posto, Sconosciuti da una vita. Dal 2016 il rapper ha stretto una collaborazione con Fedez che ha portato a grandi successi. Il 6 maggio i due rapper hanno pubblicato il singolo Vorrei ma non posto, accompagnato dal relativo videoclip. Il 18 novembre 2016 hanno pubblicato il secondo singolo Assenzio, che ha visto anche la partecipazione di Stash dei The Kolors e di Levante; tre giorni più tardi è stato invece annunciato il titolo dell'album, Comunisti col Rolex, uscito il 20 gennaio 2017, in concomitanza con il terzo singolo Piccole cose, inciso insieme a Alessandra Amoroso. La coppia ha vinto diversi premi grazie ad una collaborazione davvero fruttuosa.

