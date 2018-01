MADONNA E LOURDES MARIA CICCONE/ Pioggia di critiche per la figlia della popstar e il "No alla depilazione"

Madonna e Lourdes Maria Ciccone: pioggia di critiche sui social per la figlia della popstar che continua a mostrarsi con i peli sotto le ascelle scatenando i followers.

02 gennaio 2018 - agg. 02 gennaio 2018, 22.07 Stella Dibenedetto

Madonna

Continuano le critiche per Lourdes Maria Ciccone, nota figlia della popstar Madonna. La primogenita della cantante, infatti, da sempre porta avanti la sua campagna: no alla depilazione. Ecco allora che in uno scatto che la vede insieme alla madre, mostra la peluria portata con fierezza sotto le ascelle, scatenando molteplici reazioni, quase tutte di disgusto. Se al centro del gossip, qualche anno fa, erano finite le sue folte sopracciglia, ora è quindi la volta delle ascelle. Un modo particolare e probabilmente provocatorio quello di Lourdes di fare gli auguri di buon anno ai suoi fan e ai tantissimi della madre, con tanto di frase "Noi siamo pronte per il 2018". Uno scatto alternativo quello della ragazza che, chissà, in futuro potrebbe anche creare una nuova/vecchia tendenza... (Agg. di Anna Montesano)

UNA FOTO CHE SCATENA IL WEB

Pioggia di critiche per Lourdes Maria Ciccone Leon, figlia di Madonna. Per augurare buon anno ai fans della madre, Lourdes Maria si è fatta immortalare sui social insieme a Madonna in una foto che ha scatenato piogge di critiche. Nell’immagine finita nel mirino dei followers, Madonna abbraccia da dietro la figlia che a sua volta, per abbracciare la madre, alza le braccia mostrando orgogliosa i peli sotto le ascelle. La foto non è affatto piaciuta ai followers di Madonna che hanno preso di mira la figlia della popstar invitandola a sottoporsi ad una seduta di ceretta. “Ma che schifo, tagliati quei peli", scrive un utente. E ancora: "Ma non ti vergogni?", scrive un altro utente. Lourdes Maria Ciccone Leon ascolterà i consigli dei followers della madre o continuerà a portare avanti le sue idee?

LA FIGLIA DI MADONNA NEL MIRINO DELLA CRITICA

Non è la prima volta che Lourdes Maria Ciccone Leon finisce nel mirino della critica. Sin da quando era più piccola, la figlia di Madonna era stata criticata per le folte sopracciglia. Stavolta, invece, a sollevare le critiche sono stati i peli delle ascelle. Essendo la figlia di una grande star, Lourdes è abituata ad essere al centro dei pettegolezzi e a subire anche pesanti critiche. Anche la madre, del resto, nel corso della sua carriera, ha dovuto fare i conti con le critiche più feroci. Nonostante i commenti negativi, dunque, Lourdes Maria Ciccone e Madonna sono pronte a non dare ascolto alle critiche.

© Riproduzione Riservata.