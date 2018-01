Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano/ Nozze nel 2018 per la coppia di Uomini e Donne? I primi dettagli

Marco Fantini e Beatrice Valli pronti a sposarsi! Nozze nel 2018 per la nota coppia di Uomini e Donne? I primi dettagli arrivano dall'ex corteggiatrice!

02 gennaio 2018 Anna Montesano

Beatrice Valli e Marco Fantini

Potrebbe essere un 2018 davvero importante e ricco di belle sorprese per Marco Fantini e Beatrice Valli. Anche questo 2017 appena conclusosi è stato per la coppia davvero meraviglioso: Beatrice è diventata mamma per la seconda volta e ha dato al suo "Marchini" il suo primo figlio, la piccola Bianca. Beatrice, Marco, il piccolo Alle e l'ultima arrivata, Bianca, compongono una bellissima famiglia che sul web accoglie i tantissimi complimenti dei follower della coppia che sperano possa ora arrivare la ciliegina sulla torna e quindi il coronamento di questo amore: il matrimonio. Le nozze per Marco e Beatrice potrebbero arrivare proprio nei prossimi mesi e, quindi, entro questo 2018.

LE PRIME ANTICIPAZIONI DI BEATRICE SULLE NOZZE

A svelarne qualche dettaglio in più è proprio la Valli, mamma e compagna a tempo pieno, che di fronte alle tante domande curiose dei follower in merito alle future nozze, svela: “Ho già detto al Marchini che voglio sposarmi in spiaggia scalza. Cosa ne dite?” ha scritto su Instagram la Valli, facendo quasi intuire che la proposta da parte di Marco ci sia già stata. È quindi chiaro che il desiderio da parte di entrambi sia convolare a nozze e i commenti entusiasti dei fan non mancano: "Siete una bellissima coppia e soprattutto una famiglia davvero invidiabile. Il vostro amore è di ispirazioni e vedervi convolare a nozze sarà per noi fan la conferma che i grandi amori a Uomini e Donne possono nascere e durare per sempre. Vi facciamo i migliori auguri!".

