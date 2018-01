Marco Liorni è malato/ Oggi Francesca Fialdini conduce da sola La Vita in Diretta, ecco perchè

Marco Liorni assente a La vita in diretta, oggi martedì 2 gennaio, prima puntata del 2018: per Fracesca Fialdini si tratta della prima conduzione solitaria, ecco perché.

02 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Marco Liorni e Francesca Fialdini

La prima puntata de La vita in diretta del 2018 va in onda con una sorpresa non troppo piacevole per i fans del programma di Raiuno. Marco Liorni, infatti, è malato e ha lasciato Francesca Fialdini da sola alla conduzione dello show pomeridiano della rete ammiraglia della Rai. Nulla di grave per Marco Liorni che sarebbe alle prese con la classica influenza stagionale che, tuttavia, lo ha costretto a fare forfait per la prima puntata del nuovo anno. Una bellissima, emozionata e sorridente Francesca Fialdini ha così salutato il pubblico de La vita in diretta dando inizio alla prima puntata del 2018 parlando di buoni propositi e di dieta dopo le abbuffate natalizie. Il pubblico è pronto a giudicare Francesca Fialdini nella sua prima conduzione solitaria: la conduttrice sarà promossa? Il pubblico, in ogni caso, spera di rivedere nuovamente la coppia già nella puntata di domani.

FRANCESCA FIALDINI E MARCO LIORNI, COPPIA PERFETTA PER LA VITA IN DIRETTA

Francesca Fialdini, dopo aver condotto Uno Mattina, è stata scelta per affiancare Marco Liorni alla conduzione de La vita in diretta dopo il passaggio di Cristina Parodi a Domenica In. Una coppia inedita, giovane che, tuttavia, piace molto al pubblico. Spigliata, preparata e professionale, Francesca Fialdini non sta facendo rimpiangere chi l’ha preceduta. Con Marco Liorni riesce a creare un connubio perfetto che i telespettatori apprezzano molto. Dopo tanta gavetta, con La vita in diretta, Francesca Fialdini ha avuto la possibilità di farsi apprezzare anche da una fetta più ampia di telespettatori, felici di vedere volti giovani, belli e molto preparati. Anche senza Marco Liorni, dunque, Francesca Fialdini riuscirà a portare a casa la puntata odierna de La vita in diretta?

© Riproduzione Riservata.