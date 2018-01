NEK - UNICI IN TOUR/ Il concerto all’Arena di Verona in onda su Italia 1 (oggi, 2 gennaio 2018)

Il concerto di Nek all'Arena di Verona approda in prima serata su Italia questa sera, martedì 2 gennaio 2018, alle ore 21.10 su Italia 1. La scaletta dell'evento, ospite J-Ax.

02 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Nek, il concerto all'Arena di Verona su Italia 1

Questa sera, martedì 2 gennaio 2018, alle 21.10 su Italia 1 va in onda il concerto di Nek all’Arena di Verona. Lo scorso 21 maggio 2017 Nek - al secolo Filippo Neviani - si è esibito per la prima volta nella sua carriera in un intero concerto nella cornice dell’anfiteatro scaligero (il cantautore è salito più volte sul palco dell'Arena: nel 2005 ci salì anche come vincitore del Festivalbar con “Lascia che io sia”). A poche settimane dall’uscita di “Unici” - tredicesimo disco nella carriera del cantante di Sassuolo - Nek aveva annunciato sulla sua pagina Facebook il grande evento all’Arena: “Un altro grande sogno che si realizza! È da quando ho iniziato a fare il musicista che sogno di fare un concerto tutto mio all’Arena, e adesso è arrivato il momento. Il conto alla rovescia è appena iniziato, e io già non sto più nella pelle… 21 maggio, Arena di Verona! #NekInArena #Unici”. Nel concerto - che in poco tempo ha registrato il sold out - Nek ha ripercorso i suoi 25 anni di carriera e celebrato i vent'anni trascorsi dalla pubblicazione di “Laura non c’è”.

OSPITE J- AX

Durante il concerto all’Arena di Verona, Nek ha accolto il rapper J-Ax con il quale ha condiviso un duetto sule note di “Freud”, uno dei brani contenuti in “Unici”. “Fondamentalmente in questo brano Ax ed io scherziamo sulle domande che Freud ha messo sul tavolo e che sono ancora lì senza risposta”, aveva detto Nek a Radio Italia in occasione dell’uscita del singolo. Sempre ai microfoni di Radio Italia aveva aggiunto: “Per completare la canzone c’era bisogno solo ed esclusivamente di J-Ax, lui si è prestato con il suo rap: prima di fare i coach insieme ad ‘Amici di Maria De Filippi’ eravamo conoscenti e siamo diventati molto amici durante la lavorazione del programma. Secondo Freud, l’amore iniziava e terminava con la passione: non ha tutti i torti, però io ho visto anche altri tipi di amore, che non riguardano per forza la sfera carnale: c’è l’amore che ti fa andare oltre. Non mi permetterei mai di contraddire il papà della psicologia, però nel brano diciamo con ironia: ‘Oh zio, hai detto in parte, perché l’amore non ha il manuale d’istruzioni!”. Sul palco dell’Arena di Verona Nek è stato accompagnato dalla sua band: Emiliano Fantuzzi (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria e percussioni), Chicco Gussoni (chitarra) e Lorenzo Poli (basso e synth).

SCALETTA DEL CONCERTO

Il concerto all’Arena di Nek si è aperto con "Uno di questi giorni", il singolo apripista di "Unici", e con uno dei suoi cavalli di battaglia, "Se una regola c’è”. A seguire: “Lascia che io sia”, “Questo so di me”, “Hey Dio”, “La voglia che non vorrei”, “Contromano”, “Io ricomincerei” e “Sei solo tu”. E ancora: “Sul treno”, “Differente”, “Nella stanza 26” e “Dimmi cos’è”. Immancabile la hit “Sassuolo/Palmsprings” in cui Nek si improvvisa rapper e mette insieme citazioni dei suoi storici successi, cameo di diversi colleghi del mondo della musica, passando attraverso il lambrusco e i festini. Duetto con J- Ax sulle note di “Freud”. La scaletta prosegue con: “Sei grande”, “Almeno stavolta”, “Se non ami”, “Sto con te”, “L’anno zero”, “Congiunzione astrale, “Mia”, “Se telefonando”, “Laura non c’è” e “E da qui”. Tre i bis finali: “Unici”, “Fatti avanti amore” e “Se io non avessi te”.

