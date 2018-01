PADRI E FIGLIE/ Su Rai Movie il film con Russell Crowe e Amanda Seyfried (oggi, 2 gennaio 2018)

Questa sera, martedì 2 gennaio 2018, alle 21.00 su Rai Movie va in onda il film "Padri e Figlie" di Gabriele Muccino. Nel cast Russell Crowe e Amanda Seyfried.

02 gennaio 2018 Redazione

Padri e Figlie su Rai Movie

ALLA REGIA GABRIELE MUCCINO

"Padri e figlie" è un film drammatico uscito nel 2015 per la regia di Gabriele Muccino. La pellicola andrà in onda sul canale Rai Movie alle ore 21.00 questa sera, martedì 2 gennaio 2018. Gli attori che recitano nel ruolo dei protagonisti sono Russell Crowe Diane Kruger, Amanda Seyfried, Jane Fonda e Aaron Paul. Durante la sua carriera l'attore neozelandese Russell Crowe ha ricevuto diverse nomination agli Oscar e nel 2001 ha vinto il premio per la sua indimenticabile interpretazione nel film “Il gladitore”. Nel 2014 ha esordito al cinema come regista del film “The Water Diviner”. Il primo successo cinematografico regista Gabriele Muccino risale al 2001, quando ha diretto il film commedia-drammatico "L'ultimo bacio".

PADRI E FIGLIE, LA TRAMA DEL FILM

Negli anni Ottanta Jake Davis (Russell Crowe) abita a New York in un bell'appartamento insieme alla moglie e alla sua unica figlia Katie (Kylie Rogers). Jake è uno scrittore affermato e vincitore di premi prestigiosi. Una sera, dopo aver ritirato il premio Pulitzer, Jake torna a casa in auto, insieme alla moglie. Tra i due nasce un improvviso litigio, un attimo di distrazione al volante e avviene un tragico incidente: la donna muore sul colpo mentre Jake finisce in ospedale per danni neurologici molto gravi. Dopo un lungo ricovero ospedaliero l'uomo, a causa delle lesioni riportate nell'incidente, ha continue crisi epilettiche ed è psicologicamente instabile. Nonostante le difficoltà Jake è convinto di potersi occupare della piccola Katie, momentaneamente affidata alla zia Elizabeth. La donna non va molto d'accordo con lo scrittore e questa situazione nuoce al rapporto tra padre e figlia. Nel frattempo, l'ultimo libro di Davis vende pochissime copie e quindi diventa difficile per Jake sostenere le spese necessarie al mantenimento della bambina. Zia Elizabeth vuole bene a Katie e decide di adottare la bambina, nonostante le opposizioni del padre. Katie cresce con gli zii William ed Elisabeth, gli anni passano apparentemente sereni e tranquilli. A venticinque anni Katie (Amanda Seyfried) ha terminato gli studi di psicologia, è diventata un'assistente sociale, ha un buon lavoro ed è finalmente indipendente. La vita privata della giovane donna è alquanto sregolata, non ha una relazione stabile e si accontenta di incontri occasionali con molti uomini. Un giorno le viene affidato un lavoro molto delicato, il caso di Lucy, una bambina orfana di madre che si ritrova un padre che non si è mai occupata di lei. Attraverso la storia di Lucy, Katie rivive gli anni della sua infanzia e prende molto a cuore la situazione della bambina. Grazie al suo lavoro Katie riesce a vedere il suo passato sotto un'altra prospettiva che la porterà finalmente a rivedere i suoi sentimenti verso suo padre e rivalutare il suo amato genitore. Nella sua vita privata ci sono importanti novità: arriva Cameron (Aaron Paul), un giovane onesto e affidabile che le insegnerà ad amare e ad essere più ottimista.

© Riproduzione Riservata.