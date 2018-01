PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 2 gennaio 2018 : Luna traditrice per il Capricorno

Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 2 gennaio 2017, analisi dei segni zodiacali in difficoltà e crescita. Bella energia per i Pesci che reagiscono, Luna opposta per il Capricorno.

02 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 2 GENNAIO 2018

Andiamo ora a vedere da vicino l'oroscopo di Paolo Fox analizzandolo segno per segno quello che ha raccontato ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica quotidiana Latte e Stelle. Partiamo dai segni dei Pesci e dei Gemelli. I Pesci hanno davvero una bella energia. In questi giorni si potrebbero incantare grazie allo sguardo magnetico una persona interessante. Solo durante l'Epifania si deve fare attenzione a non rimanere bloccati in qualche riunione familiare che sarà inutile e noiosa. Nel lavoro ci potranno essere dei cambiamenti con delle novità positive anche se servirà grande applicazione e la voglia di fare. I Gemelli sono in un momento in cui si sentono molto attivi. C'è una grande voglia di combattere e vincere, ma anche di essere molto realisti e quindi con i piedi per terra. Chi ha deciso di andare via in un gruppo di lavoro, troverà comunque grandi consensi entro febbraio.

BELLA ENERGIA PER I PESCI, SEGNI IN CRESCITA

Voltiamo pagina e analizziamo i segni in crescita nell'oroscopo fatto da Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Acquario in questi ultimi mesi ha vissuto situazioni anche pesanti dal punto di vista fisico. Si è però in netto recupero soprattutto nella seconda fase dell'anno. Bella energia per i Pesci che si rialzano dopo un periodo decisamente negativo. Ora c'è la voglia di riuscire a trovare persone con le quale costruire qualcosa di importante sia dal punto di vista professionale che emotivo. In grande crescita c'è il Sagittario che sta vivendo un recupero soprattutto dal punto di vista sentimentale. La grande stanchezza delle settimane ormai è stata lasciata alle spalle per guardare al futuro con un certo ottimismo. Dal punto di vista sentimentale è un momento importante con gli incontri che sono favoriti soprattutto per chi è single e cerca una persona da amare.

LUNA OPPOSTA PER IL CAPRICORNO, SEGNI IN CALO

Partiamo con l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per la giornata di oggi, martedì 2 gennaio 2018, con i segni zodiacali che si possono considerare in calo. La Luna opposta crea disturbo non da poco al Capricorno che si troverà al centro di alcune piccole tensioni. Non ci si deve preoccupare perchè il segno in questi momenti complicati è sempre in grado di diventare creativo e trovare delle soluzioni. Sarà importante fare dei dolori un trampolino di lancio per migliorare e trovare delle risposte. Momento pesante per i nati sotto l'Acquario che si trovano in difficoltà anche dal punto di vista fisico. Non si riesce a superare questo anche perché c'è una situazione economica preoccupante, con dei debiti da affrontare e da sanare quanto prima possibile. Nonostante questo non si deve assolutamente mollare e cercare di reagire grazie alla voglia di fare e alla possibilità di costruire qualcosa di certo.

