PARIS HILTON SI SPOSA CON CHRIS ZYLKA / Dice sì al suo ragazzo sui social!

Paris Hilton si sposa con Chris Zylka, la ricca ereditiera dice sì al suo ragazzo sui social network. Quando, dove si sposerà e chi saranno gli invitati alla festa? Ultime notizie.

02 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Paris Hilton si sposa con Chris Zylka (Instagram)

Paris Hilton ha detto di sì sui social network a Chris Zylka ed è così che i due convoleranno a nozze. La ricca ereditiera ha pubblicato su Instagram una foto che vede l'attore inginocchiato di fronte a lei nel classico gesto di chiedere di sposare, con tanto di cofanetto con dentro l'anello. Nel post ha scritto: "Sono così emozionata, sono ufficialmente fidanzata con l'amore della mia vita e il mio migliore amico Chris Zylka. E' perfetto per me in ogni suo aspetto. Sono la ragazza più fortunata al mondo, il mio sogno diventa reale", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Al momento non sono note le date e il luogo né tanto meno gli invitati di questo matrimonio che sicuramente sarà in grande stile come capita spesso nelle situazioni legate a Paris Hilton. Probabile che il rosa possa essere il colore predominante e regalare magari delle sorprese che includono come si vestirà Chris Zylka.

LA CARRIERA DEI DUE

Paris Hilton si è avvicinata a Chris Zylka nel febbraio scorso quando sono iniziate a comparire sui social network le prime foto che li ritraevano insieme. Chris Zylka è nato a Warren negli Stati Uniti il 9 maggio del 1985. Il suo debutto arriva nel 2008 quando partecipa all'esperimento fallito di riproporre la serie televisiva cult degli anni novanta Beverly Hills. 90210 però non è andata bene e ha presto chiuso le tende tra l'anonimato dei pochissimi ascolti. Chris Zylka però ha continuato la sua carriera in televisione lavorando ad altre serie televisive come Tutti odiano Chris, Cougar Town e Hannah Montana. Al cinema invece è debuttato nel 2010 agli ordini del regista Gregg Araki, Kaboom. Quest'anno è stato tra i protagonisti del film Novitiate di Margaret Betts che non è però uscito nelle sale italiane. Paris Hilton è nato il 17 febbraio del 1981 a New York. E' diventata famosa per essere la pronipote ed ereditiera di Conrad Hilton che era il fondatore di una catena di hotel famosissima che porta il suo nome. Nella sua vita ha lavorato come cantante, attrice e modella.

