Patrizia Vacondio / Chi è la moglie di Nek? Dal primo incontro alle nozze col cantante

Patrizia Vacondio, chi è la moglie di Filippo Neviani, meglio noto come Nek? Dal primo incontro a Sassuolo sino alle nozze nel 2006 col cantante.

02 gennaio 2018

Patrizia Vacondio moglie Nek

Si chiama Patrizia Vacondio la moglie di Filippo Neviani, meglio noto come Nek. Emiliana di Sassuolo (provincia di Modena), è nata nel 1973 ed è cresciuta in questa città proprio come Nek. È proprio qui infatti che ha conosciuto colui che è poi diventato suo marito. Non è una donna di spettacolo ma molti anni fa ha incontrato il noto cantante e tra loro è scoccato un vero e proprio colpo di fulmine! I due però si sono sposati soltanto nel 2006, dopo ben 11 anni insieme. Ma, per la donna, non è stato il primo amore: la Vacondio, infatti ha precedentemente chiuso una relazione con un uomo che l’ha resa madre della sua prima figlia, Martina, che ha con Nek un rapporto bellissimo. Nel corso di un'intervista rilasciata qualche tempo fa ad A, il cantante, proprio sul rapporto con Martina, ha dichiarato: “Ho imparato moltissimo da lei, anche a parlare nei momenti giusti. Mi ha dato un’altra opportunità per crescere”. Dopo le nozze nel 2006, Nek e Patrizia hanno avuto una bambina, la piccola Beatrice.

NEK E LE "TENTAZIONI DEL MESTIERE"

Patrizia è per Nek non solo moglie e compagna, ma anche musa ispiratrice: uno dei suoi ultimi successi, la hit "Fatti avanti amore", è proprio dedicato alla loro storia e che si è classificata seconda al festival di Sanremo del 2015. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Nek ha tuttavia raccontato che non sono mancate tentazioni nel suo particolare lavoro: "Faccio un mestiere che induce in tentazione - ha detto -. Una volta in Messico ero in hotel: sento bussare alla porta, pensavo fosse il servizio in camera, invece era una ragazza nuda". Neviani racconta che in quell'occasione si è comportato da galantuomo: "Mi si buttò addosso, piangendo, la coprii con un accappatoio, la invitai a entrare e sedersi, offrendole da bere" e poi l'ha accompagnata fuori" ha concluso.

