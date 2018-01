RITA DALLA CHIESA/ "Merito di Maurizio Costanzo se sono tornata in tv: mi propongo per Amici..."

Rita Dalla Chiesa: la conduttrice torna in tv con Ieri oggi e italiani. Il merito, confessa è di Maurizio Costanzo, poi rilancia proponendosi per Amici di Maria De Filippi.

Rita Dalla Chiesa

Il suo, sarà un gradito ritorno in tv. Rita Dalla Chiesa è pronta a riprendersi il ruolo che le è appartenuto per anni, quello di conduttrice su Mediaset. Il nuovo programma, "Ieri oggi e italiani", andrà in onda nella seconda serata di Rete 4. Intervistata da Libero, la figlia del generale Dalla Chiesa ha ammesso che forse è grazie all'autore della trasmissione, Maurizio Costanzo, che deve il suo ritorno sulla scena:"Secondo me sì. Mi ha chiamato Andrea Giudici, di Mediaset, ero al Trony a comprare delle prese elettriche: "Costanzo ti vorrebbe per il suo nuovo programma", mi ha detto. Mi sono dovuta sedere". Rita Dalla Chiesa non si nasconde nel dire che il periodo di allontanamento da Mediaset ha lasciato il segno:"Ora torno a casa, sono emozionata sul serio perché a Mediaset sono legata. Devo dire che in questi anni il Tg4, Nicola Porro e Del Debbio mi hanno chiamato spesso nelle trasmissioni. Poi la mia grande salvezza è stata TeleNorba che non lascio: farò il programma Oggi sposi. È una tv importante, tanti sono arrivati proprio da lì, ad esempio Checco Zalone. Mi dividerò tra Roma e la Puglia, sono quattro ore di treno. Preferisco una vita caotica e intensa a una piatta".

I PROGETTI PER IL FUTURO

Nel corso dell'intervista rilasciata qualche giorno fa a Libero, Rita Dalla Chiesa ha parlato anche dei suoi progetti futuri, lanciando una proposta che - tra il serio e il faceto - avrebbe un suo perché:"Mi piacerebbe fare il giudice di qualche talent. Di musica ne so tantissimo, provare per credere. Magari Tale e Quale Show. O ad Amici: diventerei pazza dalla gioia". La giornalista che la intervista le domanda, scherzosa, se non sarebbe il caso di approfittare della presenza di Maurizio Costanzo a Ieri, oggi e italiani per cercare di mettere una buona parola con Maria De Filippi, ma Rita Dalla Chiesa non si scompone e ridendo aggiunge:"Magari lo leggerà qui". C'è spazio anche per la vita privata, in questo momento Rita è una donna sola dal punto di vista sentimentale:"Ultimamente io e la mia famiglia abbiamo avuto un gravissimo lutto (è mancato il marito della figlia, Massimo Santoro, ndr), la mia testa era su altro. Un compagno oggi non ce l' ho. A mio nipote Lorenzo, dieci anni, dico: "Hai una nonna che si innamorerà a 90". Mai dire mai".

© Riproduzione Riservata.