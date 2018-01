Roberto Bolle, Danza Con Me / Pagelle: Marco D'Amore ok, Tiziano Ferro superstar

Roberto Bolle, Danza con me: ecco le pagelle sulla trasmissione di Raiuno con il famoso ballerino e tanti graditi ospiti. Tiziano Ferro fa il pieno di consensi con Il Mestiere della Vita.

02 gennaio 2018 Redazione

Danza con me, Tiziano Ferro

I MOMENTI TOP DELLA SERATA

Bellissima puntata di Danza con Me, il programma di Raiuno con Roberto Bolle protagonista. Il famoso ballerino ha deliziato il suo pubblico con coreografie appassionanti e coinvolgenti, avvalendosi della collaborazione di grandi nomi dal mondo della danza. Da Nicoletta Manni e Claudio Coviello a Timofej Andrijashenko, passando per Nicola Del Freo, Gioacchino Starace, Marco Agostino, Christian Fagetti, Matteo Gavazzi, Andreas Lochmann, Fabio Saglibene, Mattia Semperboni e Vittoria Valerio. Arte, senso estetico e ritmo: la serata ha viaggiato su ottimi ritmi, alternando leggerezza e temi sensibili. In questo senso non ha lasciato indifferente il racconto su Ahmad Joudah, giovane ballerino siriano perseguitato dall’Isis. Straordinaria la partecipazione di Sting, con la sua Inshalla. Spazio anche a Pif e a Fabri Fibra nel resto della serata, che ha regalato anche vari momenti di intrattenimento e comicità. L'esempio concreto è Geppy Cucciari, salita sul palco per quasi un quarto d'ora.

TIZIANO FERRO SUPER STAR

Tra i top di Danza con Me ci finisce anche Tiziano Ferro. Il cantante di Latina si è esibito con Il Mestiere della Vita, raccogliendo applausi e attestati di stima. Lo stesso Roberto Bolle si è congratulato, allargando il cerchio anche alla danza: "Sei molto bravo pure a ballare Tiziano" gli ha detto. Un Bolle sempre molto generoso coi suoi ospiti, anche con chi - come Ferro - non fa della danza il suo lavoro: "Sono bravo se non mi guarda un occhio esperto". Una bella chiacchierata tra i due, prima dell'immancabile selfie finale. Sul maxischermo posizionato in studio sono comparse diverse fotografie di un giovane Ferro, ancora in cerca delle sue passioni. Un momento importante della serata, che ha raccontato tanto del passato di Tiziano. Il vero protagonista, però, è stato Roberto Bolle. Con un Marco D'Amore calatosi con sapienza nelle vesti di conduttore, ha salutato il pubblico assieme alle allieve dell'Accademia della Scala ed una esibizione fantastica.

